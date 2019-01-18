ABD yapımı F-16 uçağı, Rus Su-57’nin renkleriyle boyanacak

Amerikan yapımı F-16C avcı uçağının Rusya’nın 5. nesil Su-57 avcı uçağının sahip olduğu ‘sayısal’ renklerine boyanacağı öğrenildi.

The Aviationist portalının haberine göre, F-16C uçağı, hava çatışmalarında Rus avcı uçağını taklit edecek.

ABD Hava Kuvvetlerinin 57. Hava Kolu Komutanı General Robert Novotny birkaç ay önce Facebook kullanıcılarına Rus Su-57 uçağına en çok benzeyen renk şemasını seçmelerini önermiş, ortaya çıkan eskiz, ‘Engerek' adı altında onaylanmıştı.

General Novotny şimdi de yeni kamuflaj renklerinin fotoğrafını Facebook'ta yayınladı.

Boya işlerinin yaza doğru tamamlanacağını belirten Novotny, boyanan uçağın Nevada'daki Nellis Hava Üssü'nde önümüzdeki kasımda yapılacak uçak şovunun gözdesi olacağını ifade etti.

Amerikan uçaklarının Rus uçaklarının renklerine boyama işleminin ABD'li pilotların eğitimini daha gerçekçi hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor.