Pentagon: Balistik füzeleri tespit etmek üzere uzaya yeni sistemler yerleştirilecek

Belgede, ABD'nin kapsamlı bir füze savunma kabiliyeti için yeni teknolojilere yatırım yapılacağı belirtilirken, uzaya, balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekildi.
F-35 uçakları için ABD'nin füze savunma kapasitesine katkı sağlayacak füzeler geliştirileceğine işaret edilen belgede, ABD'nin elindeki mevcut füze savunma silahlarının da hipersonik teknolojilere karşı koyacak şekilde modernize edileceği belirtildi.
İSRAİL İLE FÜZE SAVUNMA ORTAKLIĞINA DEVAM EDİLECEK
ABD'nin müttefik ve ortaklarını ABD sistemleriyle çalışacak milli sistemler geliştirme konusunda teşvik edeceğinin altı çizilen belgede, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin daha sonra ABD sistemleriyle bölgede kademeli bir savunma hattı oluşturacak şekilde ABD'den füze savunma sistemleri almaları konusunda çalışma yapıldığı bilgisine yer verildi.
Pentagon'un, İsrail'in 'Demir Kubbe' savunma sistemlerinin ortak üretimini desteklediği hatırlatılan belgede, "ABD'nin İsrail'in balistik füze programına uzun zamandır verdiği desteğin içinde artık David Sling ve Arrow-3 füze savunma sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve üretilmesi de var." ifadesi kullanıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)