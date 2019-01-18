Sovyet efsanesi 'Makarov' tabancasının yerini çelik yelek delen 'Udav' alacak

Tabancanın —70 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda işlev gösterebildiğini anlatan Rostec, Arktik'te, çölde ve yüksek nemli ortamlarda yapılan testlerin başarılı sonuç verdiğinin altını çizdi.
Новый пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение ВС РФhttps://t.co/7N0m4vNXi4 pic.twitter.com/LdAKadIcWK— TOPWAR (@topwar_ru) January 5, 2019
1950'li yıllardan bu yana imal edilen ve Kalaşnikof silahlarının çağdaşı olan Makarov tabancası, güvenirlik ve kullanım kolaylığı bakımından Kalaşnikoflarla eşit seviyede görülüyor.
Makarov tabancası, ormanlık alana iniş yapılması halinde vahşi hayvanlara karşı koymak için kullanılmak üzere uzaydan yeryüzüne iniş yapan Rus Soyuz uzay kapsülündeki kozmonot hayatta kalma kitinde de standart bir parça olarak yer alıyordu.
#RussianMoD completes testing of Udav pistol https://t.co/3xWrtmaZOc pic.twitter.com/n8U5i0ZhIe— Jane's by IHS Markit (@JanesINTEL) January 11, 2019
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