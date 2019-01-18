Sovyet efsanesi 'Makarov' tabancasının yerini çelik yelek delen 'Udav' alacak

Rus savunma sanayi şirketi Rostec, Rus polisi ve ordusu tarafından kullanılan Sovyet efsanesi Makarov tabancasının yerini sert hava koşullarında çalışabilen ve çelik yelek delebilen Udav marka tabancanın alacağını açıkladı.

Udav'ın başarıyla test edildiğini ve baharda seri üretime alınacağını belirten Rostec, "Udav, dünyanın en güçlü silahlarından biri olacak. 9×21 mm kalibreli mermi kullanacak olan tabanca, 100 metre mesafeden 1.4 milimetrelik titanyum veya 4 milimetrelik çelik zırhı delip geçebilecek" ifadelerini kullandı.

Tabancanın —70 ile +50 derece arasındaki sıcaklıklarda işlev gösterebildiğini anlatan Rostec, Arktik'te, çölde ve yüksek nemli ortamlarda yapılan testlerin başarılı sonuç verdiğinin altını çizdi.

Новый пистолет "Удав" рекомендован к принятию на вооружение ВС РФhttps://t.co/7N0m4vNXi4 pic.twitter.com/LdAKadIcWK — TOPWAR (@topwar_ru) January 5, 2019

​1950'li yıllardan bu yana imal edilen ve Kalaşnikof silahlarının çağdaşı olan Makarov tabancası, güvenirlik ve kullanım kolaylığı bakımından Kalaşnikoflarla eşit seviyede görülüyor.

Makarov tabancası, ormanlık alana iniş yapılması halinde vahşi hayvanlara karşı koymak için kullanılmak üzere uzaydan yeryüzüne iniş yapan Rus Soyuz uzay kapsülündeki kozmonot hayatta kalma kitinde de standart bir parça olarak yer alıyordu.