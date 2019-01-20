Roskosmos yeni bir süper ağır roket geliştiriyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Yenisey adı verilen yeni bir süper ağır taşıyıcı roketin geliştirilmesine hazır olduklarını söyledi.

Rogozin, Twitter hesabından "Roket ve uzay endüstrisi tasarım ve üretim ekiplerinin süper ağır fırlatma aracı geliştirme projesine hazır oldukları onaylandı" diye yazdı.

Rogozin, Ocak ayı başlarında Ay'a gönderilecek yeni süper ağır rokete ‘Yenisey' adını verdiklerini belirtmişti.

Yeni süper ağır roketin yapımında, Rus uzay ve havacılık şirketi RKK Energiya, Progress Roket Uzay Merkezi ve Hruniçev Devlet Uzay Araştırma ve Üretim Merkezi'nin sorumlu olacağı kaydedildi.

Sputnik'e konuşan roket ve uzay endüstrisinden bir kaynak, süper ağır roketin geliştirilmesi için yaklaşık 1 trilyon ruble (15 milyar dolar) harcanacak.

Progres Roket ve Uzay Merkezi Genel Müdürü Dmitriy Baranov, süper ağır roketin ilk aşamasında, büyük olasılıkla katı yakıt kulanılacağını belirtti.

Rus şirketleri, Yenisey'den önce N-1 ve Energia adlı iki süper ağır roket geliştirdi.