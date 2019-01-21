Anka-S'ler ilk silahlı görevini gerçekleştirdi

Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ-TAI), 8-10 Ocak'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettiği Anka-S Projesi'ne ait hava araçları ilk silahlı görevlerini gerçekleştirdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta HvKK'ya teslim ettiğimiz Anka-S İHA'larımız ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdiler" dedi.
Geçen hafta HvKK’ya teslim ettiğimiz Anka-S İHA’larımız ilk silahlı görevlerini başarıyla gerçekleştirdiler. pic.twitter.com/6YF0R22vRT— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 20, 2019
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