Azerbaycan ve Türk keskin nişancıları, zorlu savaş eğitimini başarıyla tamamladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, keskin nişancı kursu 22 Ocak Salı günü sona erdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, keskin nişancı kursunda eğitmen olarak görev yaptı. Eğitmenler tarafından dayanıklılık, otokontrol ve zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek fiziksel performansa sahip olma gibi dersler verildi.
Özellikle gece ve gündüz, farklı mesafelerde belirlenen hedeflere keskin nişancı tüfeğiyle ateşleme yapıldı. Eğitim kursunda, her iki ülkenin de askeri personeli, yüksek düzeyde askeri işbirliğinin göstergesi olarak değerlendirilen profesyonelliklerini gösterdi.
Kursu başarıyla tamamlayan mezunlara sertifika verildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)