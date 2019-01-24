Azerbaycan ve Türk keskin nişancıları, zorlu savaş eğitimini başarıyla tamamladı

Azerbaycan ve Türk askerleri, keskin nişancı eğitim kursunda yüksek düzeyde askeri işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilen profesyonelliklerini gösterdi.

© AA / Resul Rehimov Türkiye ve Azerbaycan generalleri askeri işbirliğini görüştü

Nahçıvan garnizonunda keskin nişancı eğitimine katılan Azerbaycan ve Türk askerleri, savaş koşullarındaki zorlu mücadele görevlerini başarıyla tamamladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, keskin nişancı kursu 22 Ocak Salı günü sona erdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, keskin nişancı kursunda eğitmen olarak görev yaptı. Eğitmenler tarafından dayanıklılık, otokontrol ve zorlu arazi ve iklim koşullarında yüksek fiziksel performansa sahip olma gibi dersler verildi.

Özellikle gece ve gündüz, farklı mesafelerde belirlenen hedeflere keskin nişancı tüfeğiyle ateşleme yapıldı. Eğitim kursunda, her iki ülkenin de askeri personeli, yüksek düzeyde askeri işbirliğinin göstergesi olarak değerlendirilen profesyonelliklerini gösterdi.

Kursu başarıyla tamamlayan mezunlara sertifika verildi.