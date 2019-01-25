'F-35’lerin füze savunması alanındaki yetenekleri oldukça sınırlı'

The National Interest, Amerikan beşinci kuşak F-35 Lightning II’nin, düşman füzesi fırlatıldıktan sonra onu imha etmek için sadece birkaç dakikası olacağını yazdı.

Dergiye göre, aynı zamanda, imha edilebilmesi için füzenin 30 kilometrenin üzerine çıkmaması gerekiyor. Bu da, F-35'lerin düşman füzelerinin fırlatılacağı yere son derece yakın olması gerektiği anlamına geliyor.

Dergi, bu sınırlı yeteneği, F-35 Lightning II'lere yüklenen geliştirilmiş havadan havaya güdümlü AIM-120 AMRAAM orta menzilli füzenin özellikleriyle açıklandığını belirtiyor. Bu durumdan çıkış yolu olarak F-35 Lightning II için füze karşıtı silah geliştirildiği kaydediliyor.

F-35 Lightning II'nin uçan bir anti-balistik füze sistemi (ABM) radarı ve anti-füze taşıyıcısına dönüştürülmesi imkanına, Pentagon'a Ocak 2019'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ABM Araştırma Raporuyla izin verildi.