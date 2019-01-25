Stoltenberg: Rus diplomatlarla yapılan görüşmede INF'yle ilgili ihtilaf ortadan kaldırılamadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'lu ve Rus diplomatların bugün yaptığı toplantıda Batılı ülkelerin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Rus 9M729 (SSC-8) füzesine ilişkin ihtilafların ortadan kaldırılamadığını söyledi.

İttifak ülkelerinin Rusya'yı INF'ye tamamen uymaya davet ettiğini anlatan Stoltenberg, görüşmede hiçbir ilerleme kaydedilmediğini, Moskova'nın tutumu değiştirme niyetinde olmadığını ifade etti. Stoltenberg, Rusya'nın taviz vermeye yanaşmadığını belirterek INF'nin gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savundu.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.