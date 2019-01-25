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21:58 25 Ocak 2019
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    Rus ordusunun yeni yapay askeri dış iskeletleri: ‘35 kilo yükü saatlerce taşıdım ve neredeyse yorulmadım’

    Rus ordusunun yeni yapay askeri dış iskeletleri: ‘35 kilo yükü saatlerce taşıdım ve neredeyse yorulmadım’

    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Savunma
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    Rus ordusunun askerlerin ağır teçhizatları taşımasına ve makineli tüfekle şarjör değiştirmeden 700 atış yapılmasına imkân tanıyan modern askeri iskeletlerinin yepyeni fotoğrafları yayınlandı. Cihaz şimdiden Suriye’de kullanılmaya başlandı.

    Sarmat Füze Kompleksi
    © Sputnik / Sergei Kazak
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    Rus ordusuna ait yeni yapay iskeletlerin fotoğrafları yayınlandı. Cihaz, ordu mühendisleri ve istihkâm erleri için tasarlanmış olsa da, diğer birliklerin kullanımına sunulması da mümkün.

    Tasarımcılar iskeletin ağırlığın büyük çoğunluğunu taşıyarak askerlerin eklem ve omurgalarını koruduğunu, böylece ağır yükleri kolaylıkla taşımalarına olanak sağladığını açıkladı.

    SURİYE'DE KULLANILMAYA BAŞLANDI

    Saha testlerinin ardından iskelet, Suriye'de ordu mühendisi olarak görev alan Sergey Smaglyuk tarafından kullanıldı. Söz konusu cihaz, GB Inzhiniring ve TsNIITochMash silah şirketlerinin işbirliğiyle tasarlandı.

    İskeleti kullanan subaylardan biri, Uran-6 mayın temizleme robotunun 35 kiloluk taşınabilir kontrol panelini 9 saat boyunca sırtında taşıdığını, ancak kendini neredeyse yorgun bile hissetmediğini söyledi.

    Hafif metaller ve karbon fiberden yapılan iskeletin kendisi yaklaşık 7 kilo ağırlığında. Omuz bölgesine eklemlenen özel kısım aracılığıyla, askerlerin 70 kiloya kadar ağırlık taşımalarına olanak sağlıyor. Şirket, iskeletin aynı zamanda otomatik bomba atar ve fişekli havan topu gibi ağır silahların nakliye edilmesine de olanak sağlayacağının altını çiziyor.

    700 ATIŞ YAPABİLİYOR

    Vladimir Putin
    © REUTERS / Sergei Ilnitsky
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    Özel kuvvetlerin kullanımı için yapılan değişikliklerle, iskelete bir teçhizat çantası ve makineli tüfeğin şarjör değiştirmeden 700 atış yapabilmesine olanak sağlayan bir yükleme cihazı eklendi.

    Aynı zamanda yaralıların tahliyesi esnasında kullanıma da uygun olan iskelet, uzun mesafe askeri yürüyüşlerde birliklere büyük kolaylık sağlayacak.

    TEÇHİZATI GİYEN BİR ASKER ÇOK RAHAT KOŞABİLİR

    Yapılan açıklamalara göre söz konusu iskeleti giyen teçhizatlı bir asker eğilebilir, arkasına dönebilir, hızlıca yürüyebilir, hatta koşabilir bile. İskelet ağırlığı bir kez ayarladıktan sonra, bir daha bakım yahut ayara ihtiyaç duymuyor. Adeta olası insan hatalarını önlemek üzere tasarlanmış bir cihaz.

    Yeni iskeletlerin Rus istihkam kıtalarına bu yıl temin edilmesi planlanıyor.

    İskeletin tasarımcılarından GB Inzhiniring şirketi, cihazın bataryayla çalışan bir prototipini çok önceden duyurmuştu. Tasarım, aynı zamanda askerlerin fiziksel kapasitelerini de geliştirecek.

    Etiketler:
    Askeri iskelet, Makineli tüfek, Askeri teçhizat, Savunma, Rus ordusu, Suriye, Rusya
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