İHA S-70 'Avcı'nın ilk fotoğrafları internette yayınlandı

Daha önce yayınlanan bilgilere göre, radar gizliliğine sahip S-70 ‘Avcı’, 20 ton ağırlığında olacak. Çeşitli hassas silahlar kullanabilecek olan İHA’nın maksimum uçuş hızı 1000 km / s’i aşacak. Uzun süre havada kalabilen ‘Avcı,’ uzun mesafeli uçuşlar gerçekleştirecek.
Ayrıca, gelecek vaat eden Su-57 jetlerinden birinin yeni İHA'nın test programına dahil edildiği belirtildi.
Новейший российский ударный беспилотник "Охотник". pic.twitter.com/HMSL7fT59v— Военный обозреватель (@Milcolumnist) January 23, 2019
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