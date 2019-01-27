Rusya'ya ait 2 Tu-160 uçağı Arktik bölgenin hava sahasında uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Arktik Okyanusu'nun uzantıları olan Kuzey Buz Denizi ve Laptev Denizi'nin, ayrıca Barents Denizi ile Kara Denizi'nin tarafsız hava sahasında 15 saatten fazla süren planlı bir uçuş gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "İki Tu-160 stratejik füze taşıyıcı uçak, Kuzey Buz Denizi, Laptev Denizi, Barents Denizi ve Kara Denizi'nin tarafsız sularının hava sahasında planlı bir uçuş gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Uçuşun 15 saatten fazla sürdüğü kaydedilen açıklamada, uçak mürettebatlarının havada yakıt takviyesi çalışması da yaptığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait uçakların tüm uçuşlarının Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kuralları'na sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

TU-160'LARIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UÇUŞUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonu, Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının Kutup Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri uçuşun görüntülerini yayınladı.

Uçuşun olaysız geçtiği belirtilen haberde, uçakların verilen görevleri başarıyla tamamladıkları kaydedildi.

Zvezda'ya konuşan Rus Hava Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, gerçekleştirilen uçuşun Rus uçaklarının her türlü iklim koşullarında çalışabildiğini bir kez daha kanıtladığını aktardı.

'Beyaz Kuğu' olarak da bilinen Tu-160, dünya havacılık tarihinde üretilmiş olan en büyük ve güçlü hipersonik uçağı olarak kabul ediliyor ve aynı zamanda kanat geometrisi değişebilen en ağır savaş uçağı olma özelliğine sahip. İlk kez 1987'de Sovyet ordusunun hizmetine giren, 2 bin 200 kilometre/saat hız yapabilen ve 25 saate kadar havada kalabilen Tu-160, ilk kez Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de düzenlediği operasyonlarda ‘sahada' kullanıldı.