Rusya’nın uzun menzilli hayalet uçağı Tupolev PAK DA’nın geliştirilmesi 5-7 yıl alacak

Konyuhov, yeni uzun menzilli bombardıman uçağını geliştirme sürelerini, 5 yıl içinde tasarlanan Tu-144 süpersonik uçağını geliştirme süreleriyle eşit tuttu.
GELECEĞİN UZUN MENZİLLİ BOMBARDIMAN UÇAĞI TUPOLEV PAK DA
Birleşik uçak şirketi OAK, geçtiğimiz kasımda Tupolev PAK DA uzun menzilli bombardıman uçağının geliştirme çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni uçağın radarlara görünmeme özelliğine sahip olacağını açıklamıştı. Motorlarındaki ana ve yedek elektronik sistemlerin sayesinde yeni uzun menzilli bombardıman uçağının 30 saate kadar havada kalabileceği belirtiliyor.
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