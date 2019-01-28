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21:50 28 Ocak 2019
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    Rusya’nın uzun menzilli hayalet uçağı Tupolev PAK DA

    Rusya’nın uzun menzilli hayalet uçağı Tupolev PAK DA’nın geliştirilmesi 5-7 yıl alacak

    © Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
    Savunma
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    Rus askeri havacılık ve savunma şirketi Tupolev Genel Müdürü Aleksandr Konyuhov, uzun menzilli hayalet bombardıman uçağı PAK DA’nın geliştirme çalışmalarının 5 ila 7 yıl arasında süreceğini duyurdu.

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    Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonuna konuşan Konyuhov, "Ürün 80'in (fabrika kodu PAK DA) geliştirilmesi için 5-7 yıl öngörüldü" ifadelerini kullandı.

    Konyuhov, yeni uzun menzilli bombardıman uçağını geliştirme sürelerini, 5 yıl içinde tasarlanan Tu-144 süpersonik uçağını geliştirme süreleriyle eşit tuttu.

    GELECEĞİN UZUN MENZİLLİ BOMBARDIMAN UÇAĞI TUPOLEV PAK DA

    Birleşik uçak şirketi OAK, geçtiğimiz kasımda Tupolev PAK DA uzun menzilli bombardıman uçağının geliştirme çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

    Rostec
    © Sputnik /
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    Uçağın modernizasyon ve geliştirme çalışmaları bizzat Rusya lideri Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından kontrol ediliyor.

    Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni uçağın radarlara görünmeme özelliğine sahip olacağını açıklamıştı. Motorlarındaki ana ve yedek elektronik sistemlerin sayesinde yeni uzun menzilli bombardıman uçağının 30 saate kadar havada kalabileceği belirtiliyor.

     

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    Etiketler:
    Hayalet uçak, Tupolev PAK DA, Zvezda, Rusya Savunma Bakanlığı, Tupolev, Aleksandr Konyuhov, Rusya
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