Rusya’nın uzun menzilli hayalet uçağı Tupolev PAK DA’nın geliştirilmesi 5-7 yıl alacak

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonuna konuşan Konyuhov, "Ürün 80'in (fabrika kodu PAK DA) geliştirilmesi için 5-7 yıl öngörüldü" ifadelerini kullandı.

Konyuhov, yeni uzun menzilli bombardıman uçağını geliştirme sürelerini, 5 yıl içinde tasarlanan Tu-144 süpersonik uçağını geliştirme süreleriyle eşit tuttu.

GELECEĞİN UZUN MENZİLLİ BOMBARDIMAN UÇAĞI TUPOLEV PAK DA

Birleşik uçak şirketi OAK, geçtiğimiz kasımda Tupolev PAK DA uzun menzilli bombardıman uçağının geliştirme çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.

© Sputnik / Rusya yeni uçak füzesi üzerinde çalışıyor

Uçağın modernizasyon ve geliştirme çalışmaları bizzat Rusya lideri Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından kontrol ediliyor.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, yeni uçağın radarlara görünmeme özelliğine sahip olacağını açıklamıştı. Motorlarındaki ana ve yedek elektronik sistemlerin sayesinde yeni uzun menzilli bombardıman uçağının 30 saate kadar havada kalabileceği belirtiliyor.