Venezüella, ABD’ye karşı hangi silahla direnebilecek?

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Yüksek Mahkemesi'nden Guaido'ya yurtdışı yasağı

Ülke yönetiminin endişelenmek için çok nedeni var: ABD, Venezüella’ya silahlı müdahale seçeneğinin masada olduğunu itiraf etti. Sputnik, Venezüella ordusunun saldırganlığa ne kadar etkili karşı koyabileceğini öğrenmeye çalıştı.

Venezüella ordusu, Güney Amerika’nın en güçlüleri arasında gösteriliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun (IISS) The Military Balance 2018 raporuna göre, Venezüella ordusunda görev yapan asker sayısı 123 bin, ayrıca 220 bin ulusal halk gücü askeri var. Ülkenin savunma bütçesi, yıllık 2.6 ilâ 3 milyar dolar arasında değişiyor.

Venezüella ordusu, asker sayısı ve bütçe açısından komşularla kıyaslandığında çok parlak görülmese de teknik düzeye bakıldığında bu noktada her şey çok iyi. Bu, büyük oranda Rusya sayesinde mümkün oldu. Venezüella, Rus silahın batı yarımküredeki en büyük ithalatçısı.

VENEZÜELLA ORDUSUNUN NEREDEYSE TÜM TEÇHİZATI RUS YAPIMI

© AP Photo / Fernando Llano, File Yunanistan: Venezüella'nın Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz

Venezüella ordusunun neredeyse tüm teçhizatı Rus yapımı. Zırhlı birliklerin temelini 92 adet Rus yapımı Т-72B1V ve yaklaşık 80 adet Fransız yapımı AMX-30 oluşturuyor. Piyade savaş araçları olarak da 123 adet Rus yapımı BMP-3M bulunuyor. Modernizasyondan geçirilmiş bu araçların zırhı güçlendirildi, modern ateş kontrol sistemleri, turbo motor ve Arena-E aktif savunma ile donatıldı. Venezüella ordusu ayrıca 114 adet Rus yapımı BTR-80A ve daha yaşlı olan onlarca Çin ve Fransız yapımı zırhlı piyade aracına sahip.

Venezüella Kara Kuvvetleri’nin elinde 10 adet Mi-35M2 saldırı helikopteri, 16 adet çok amaçlı Mi-17B5 savaş helikopteri, 3 adet Mi-26 ağır nakliye helikopteri ve 40 adet ABD yapımı Bell ve Sikorsky hafif helikopter bulunuyor. Ağır silahlar arasında ayrıca 50 adet 152 mm Msta-S kundağı motorlu obüs, 24 adet 122 mm Grad ve 12 adet 300 mm Smerç çok namlulu roketatarlara sahip. Daha küçük namlulu ağır silahlar arasında ayrıca Rus, Fransız ve Amerikan sistemler var.

VENEZÜELLA HAVA KUVVETLERİNİN EN BÜYÜK KOZU

Venezüella Hava Kuvvetleri’nin en büyük kozu ise 23 adet Rus yapımı Su-30MK2V çok amaçlı saldırı uçağı ve 19 adet yaşlı ama yine de tehlikeli olan ABD yapımı F-16A jeti. Askeri nakliye filosu ise toplam 40 adet Amerikan, Çin, Alman ve İngiliz uçaklarından oluşuyor.

Ülkenin Deniz Kuvvetleri’nin elindeki silah ise çok daha mütevazı ama kıyıların savunması için oldukça yeterli: 3 adet İtalya yapımı Lupo füze firkateyni, 2 adet Almanya yapımı 209 projeli torpidolu denizaltı ve 15 adet devriye gemisi.

Venezüella ordusunun en güçlü yanı ise hava savunması. Ülke, askeri müdahale taraftarlarının ‘sıcak kafalarını’ ciddi şekilde serinleştirecek yeteneğe sahip hava savunma sistemlerine sahip. Hava savunması 5 tugaydan oluşuyor.

Uzun menzilli hava savunma sistemleri olarak 2 tabur S-300VM görev yapıyor.

VENEZÜELLA HAVA SAVUNMASI BİRLEŞİK HAVA-UZAY SAVUNMA KOMUTANLIĞI İLE KOORDİNASYON İÇİNDE

Orta menzilli hava savunma ise 12 adet Buk-M2E ve 24 adet modernize edilmiş S-125 Peçyora-2M sisteminden oluşuyor. Buk’lar gücünü ve etkisini Suriye’de sergiledi. Sovyet yapımı sistemin son modernizasyonu olan S-125 Peçyora-2M de kendini Ortadoğu’daki 20. yüzyılın ikinci yarısındaki savaşlarda göstermişti.

Venezüella hava savunmasının son kademesini ise 12 adet Tor-M1 füze sistemleri ile birkaç bin Igla-S portatif uçaksavar füze sistemi oluşturuyor. Ülkenin elinde ayrıca Rus (Sovyet) ve Fransız yapımı uçaksavar toplar bulunuyor.

ava savunma tugayları, Birleşik Hava-Uzay Savunma Komutanlığı ile koordinasyon içinde çalışıyor. Komutanlık, Çin yapımı JYL-1 ve JY-11B radarlarla donatılan 6 hava sahası gözlem ve kontrol grubundan oluşuyor. JY-11B, 300 km mesafedeki hava hedeflerini tespit etme yeteneğine sahip. Hareket kabiliyeti ise radarın hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

Elbette Venezüella, ABD’nin ciddi rakibi gösterilemez, güçler eşit olmaktan çok uzak. Yine de saldırı olması durumunda Venezüella ordusu sert direniş gösterir. NATO ülkelerinin kamuoyunun ise askeri kayıplara karşı çok hassas olduğu biliniyor. Bu özellikle de her bir ülkenin eliti olan savaş pilotları için geçerli. Venezüella’nın elinde ise istenmeyen misafirleri vuracak araçlar varken düşmanlar, bu ülkenin hava sahasına girmeden önce yüz kere düşünmeli.