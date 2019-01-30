Kayıt
04:33 30 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Venezüella ordusu

    Venezüella, ABD’ye karşı hangi silahla direnebilecek?

    © AP Photo / Fernando Llano
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (36)
    0 10

    Askeri teçhizat ve silahların gözden geçirilmesi, generallerin meşru devlet başkanına sadakat açıklamaları, şubat ortalarında yapılması planlanan büyük askeri tatbikat: Venezüella ordusu acilen dış müdahaleye hazırlanıyor.

    Marcos Perez Jimenez diktatörlüğünün sona ermesinin 61. yıldönümünde kendini 'devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, elinde Simon Bolivar'ın resminin olduğu Venezüella anayasasıyla
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Venezüella Yüksek Mahkemesi'nden Guaido'ya yurtdışı yasağı
    Ülke yönetiminin endişelenmek için çok nedeni var: ABD, Venezüella’ya silahlı müdahale seçeneğinin masada olduğunu itiraf etti. Sputnik, Venezüella ordusunun saldırganlığa ne kadar etkili karşı koyabileceğini öğrenmeye çalıştı.

    Venezüella ordusu, Güney Amerika’nın en güçlüleri arasında gösteriliyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu’nun (IISS) The Military Balance 2018 raporuna göre, Venezüella ordusunda görev yapan asker sayısı 123 bin, ayrıca 220 bin ulusal halk gücü askeri var. Ülkenin savunma bütçesi, yıllık 2.6 ilâ 3 milyar dolar arasında değişiyor.

    Venezüella ordusu, asker sayısı ve bütçe açısından komşularla kıyaslandığında çok parlak görülmese de teknik düzeye bakıldığında bu noktada her şey çok iyi. Bu, büyük oranda Rusya sayesinde mümkün oldu. Venezüella, Rus silahın batı yarımküredeki en büyük ithalatçısı.

    VENEZÜELLA ORDUSUNUN NEREDEYSE TÜM TEÇHİZATI RUS YAPIMI

    Venezüella bayrağı
    © AP Photo / Fernando Llano, File
    Yunanistan: Venezüella'nın Libya'ya dönüşmesini istemiyoruz
    Venezüella ordusunun neredeyse tüm teçhizatı Rus yapımı. Zırhlı birliklerin temelini 92 adet Rus yapımı Т-72B1V ve yaklaşık 80 adet Fransız yapımı AMX-30 oluşturuyor. Piyade savaş araçları olarak da 123 adet Rus yapımı BMP-3M bulunuyor. Modernizasyondan geçirilmiş bu araçların zırhı güçlendirildi, modern ateş kontrol sistemleri, turbo motor ve Arena-E aktif savunma ile donatıldı. Venezüella ordusu ayrıca 114 adet Rus yapımı BTR-80A ve daha yaşlı olan onlarca Çin ve Fransız yapımı zırhlı piyade aracına sahip.

    Venezüella Kara Kuvvetleri’nin elinde 10 adet Mi-35M2 saldırı helikopteri, 16 adet çok amaçlı Mi-17B5 savaş helikopteri, 3 adet Mi-26 ağır nakliye helikopteri ve 40 adet ABD yapımı Bell ve Sikorsky hafif helikopter bulunuyor. Ağır silahlar arasında ayrıca 50 adet 152 mm Msta-S kundağı motorlu obüs, 24 adet 122 mm Grad ve 12 adet 300 mm Smerç çok namlulu roketatarlara sahip. Daha küçük namlulu ağır silahlar arasında ayrıca Rus, Fransız ve Amerikan sistemler var.

    VENEZÜELLA HAVA KUVVETLERİNİN EN BÜYÜK KOZU

    Venezüella - ABD
    © AFP 2018 / DON EMMERT
    'Venezüella’da yapılmak istenilen, 15 Temmuz’dan farklı değil'
    Venezüella Hava Kuvvetleri’nin en büyük kozu ise 23 adet Rus yapımı Su-30MK2V çok amaçlı saldırı uçağı ve 19 adet yaşlı ama yine de tehlikeli olan ABD yapımı F-16A jeti. Askeri nakliye filosu ise toplam 40 adet Amerikan, Çin, Alman ve İngiliz uçaklarından oluşuyor.

    Ülkenin Deniz Kuvvetleri’nin elindeki silah ise çok daha mütevazı ama kıyıların savunması için oldukça yeterli: 3 adet İtalya yapımı Lupo füze firkateyni, 2 adet Almanya yapımı 209 projeli torpidolu denizaltı ve 15 adet devriye gemisi.

    Venezüella ordusunun en güçlü yanı ise hava savunması. Ülke, askeri müdahale taraftarlarının ‘sıcak kafalarını’ ciddi şekilde serinleştirecek yeteneğe sahip hava savunma sistemlerine sahip. Hava savunması 5 tugaydan oluşuyor.

    Uzun menzilli hava savunma sistemleri olarak 2 tabur S-300VM görev yapıyor.

    VENEZÜELLA HAVA SAVUNMASI BİRLEŞİK HAVA-UZAY SAVUNMA KOMUTANLIĞI İLE KOORDİNASYON İÇİNDE

    Orta menzilli hava savunma ise 12 adet Buk-M2E ve 24 adet modernize edilmiş S-125 Peçyora-2M sisteminden oluşuyor. Buk’lar gücünü ve etkisini Suriye’de sergiledi. Sovyet yapımı sistemin son modernizasyonu olan S-125 Peçyora-2M de kendini Ortadoğu’daki 20. yüzyılın ikinci yarısındaki savaşlarda göstermişti.

    Venezüella hava savunmasının son kademesini ise 12 adet Tor-M1 füze sistemleri ile birkaç bin Igla-S portatif uçaksavar füze sistemi oluşturuyor. Ülkenin elinde ayrıca Rus (Sovyet) ve Fransız yapımı uçaksavar toplar bulunuyor.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    'ABD'nin amacı Venezüella'nın zenginliklerine el koymak' diyen Maduro'dan muhalefete diyalog çağrısı
    ava savunma tugayları, Birleşik Hava-Uzay Savunma Komutanlığı ile koordinasyon içinde çalışıyor. Komutanlık, Çin yapımı JYL-1 ve JY-11B radarlarla donatılan 6 hava sahası gözlem ve kontrol grubundan oluşuyor. JY-11B, 300 km mesafedeki hava hedeflerini tespit etme yeteneğine sahip. Hareket kabiliyeti ise radarın hayatta kalma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.

    Elbette Venezüella, ABD’nin ciddi rakibi gösterilemez, güçler eşit olmaktan çok uzak. Yine de saldırı olması durumunda Venezüella ordusu sert direniş gösterir. NATO ülkelerinin kamuoyunun ise askeri kayıplara karşı çok hassas olduğu biliniyor. Bu özellikle de her bir ülkenin eliti olan savaş pilotları için geçerli. Venezüella’nın elinde ise istenmeyen misafirleri vuracak araçlar varken düşmanlar, bu ülkenin hava sahasına girmeden önce yüz kere düşünmeli.

    Konu:
    Venezüella’da darbe girişimi (36)

    İlgili konular:

    Venezüella muhalefet lideri Guaido: Halkımız diktatörlük altında yaşıyor
    ABD'den vatandaşlarına Venezüella'ya seyahat uyarısı
    ‘Rusya-Türkiye-İran ittifakı, uluslararası örgütlerin Suriye ve Venezüella’daki suskunluğu karşısında daha önemli’
    Etiketler:
    Venezüella ordusu, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (IISS), ABD, Venezüella
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Büyük Menderes Nehri taştı
    Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı
    Karikatür
    Bolton’un Venezüella mesajındaki hatası Zaharova’yı eğlendirdi: 'Guiado', 'güdümlü' demek
    İnfografik
    Uluslararası toplumun Venezüella'daki olaylara tepkisi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet