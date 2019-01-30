ABD'ye ait Poseidon P-8A denizaltısavar uçağı, Rusya'nın Hmeymim ve Tartus üsleri yakınında keşif uçuşu yaptı

ABD Donanması'na ait Poseidon P-8A denizaltısavar uçağının Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üsleri yakınında keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Poseidon P-8A'nın bu süre zarfında Hmeymim üssüne ve Tartus donanma üssüne periyodik olarak yaklaşarak keşif yaptığı görüldü.
Poseidon P-8A'nın keşif uçuşunu 4.7 kilometre irtifada gerçekleştirdiği bildirildi.
11:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) January 30, 2019
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США🇺🇸 |VP-26|, с бортовым номером 168438, взлетевший с авиабазы Sigonella🇮🇹, производит полёт у Средиземноморского побережья #Сирии🇸🇾.#USNAVY #Poseidon #P8A #Syria pic.twitter.com/ynExJ4GZZO
Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.
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