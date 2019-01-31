Su-27, NATO uçağını böyle ‘kovaladı’

Su-27 uçağının NATO'ya ait bir uçağa müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaliningrad semalarında 2017 yılında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda İttifak'ın uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu hızla uzaklaşmak zorunda bıraktığı görüldü.
Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 31, 2019
Lyudmila Alekseyevna isimli kullanıcı "Ne kadar da güçlü! beyler!" ifadesini kullandı.
Это так мощно!!! Спасибо, парни! https://t.co/fXGbCFp61J— Людмила Алексеевна (@Ukd0CUeeDDpM8vi) January 31, 2019
Diğer yandan olay Temmuz 2017'de gerçekleşti. İttifak uçakları Su-27'ye Kaliningrad'a giderken eskortluk etmek istemişti.
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