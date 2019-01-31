Su-27, NATO uçağını böyle ‘kovaladı’

Rus Su-27 savaş uçağının NATO’ya ait bir uçağa müdahale ettiği anların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Su-27 uçağının NATO'ya ait bir uçağa müdahale ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Kaliningrad semalarında 2017 yılında gerçekleşen müdahale anına ilişkin videoda İttifak'ın uçağının yaklaştığı Su-27'nin hızla yükselerek onu hızla uzaklaşmak zorunda bıraktığı görüldü.

Су-27 ВКС России оттеснил истребитель НАТО от правительственного самолета РФ. Видео: Fighterbomber pic.twitter.com/rurFqfuqoa — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 31, 2019

​Lyudmila Alekseyevna isimli kullanıcı "Ne kadar da güçlü! beyler!" ifadesini kullandı.

​Diğer yandan olay Temmuz 2017'de gerçekleşti. İttifak uçakları Su-27'ye Kaliningrad'a giderken eskortluk etmek istemişti.