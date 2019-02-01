'S-400'lerin yurtdışına satışı S-500 sürecine katkıda bulunuyor'

Rusya’nın eski Güvenlik Konseyi Güvenlik Konseyi Sekreteri ve Rusya Bilimler Akademisi’nden akademisyen Andrey Kokoşin, S-400 füze savunma sistemlerinin yurtdışına satışlarının S-500’lerin en kısa zamanda geliştirilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Çin ile S-400 satışına yönelik anlaşma 2014 sonunda imzalanmıştı. Basındaki haberlere göre, anlaşma ile 3 milyar dolar değerinde 6 adet S-400 sevkiyatı planlanıyor. Çin ilk S-400 bataryasını da 2018 başında almıştı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kokoşin, Çin ile çok önemli ve yapıcı ilişkiler yürütüldüğünü, bu ilişkiler çerçevesinde iki taraf için de faydalı bir işbirliğinin sağlandığını kaydetti.

Kokoşin, "Rusya’da şu an S-500 savunma sistemi programı yürütülüyor. S-400’lerin Çin ve diğer ülkelere sevkiyatı bu sürece katkıda bulunuyor" dedi.

Türkiye de 2.5 milyar dolar karşılığında 4 adet S-400 bataryası için Rusya ile anlaşmıştı.