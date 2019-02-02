Rus Donanması, düşmanı 'kör' eden sistemler tedarik etti

© AP Photo / Rus Donanması'na yeni füze gemisi geliyor

Şu anda fabrika testlerinden geçen Amiral Kasatonov fırkateyni ve geçen yıl filoya dahil olan Amiral Gorşkov fırkateyni Filin istasyonlarıyla donatıldı. Severnaya Verf tesislerinde inşa edilen 22350 numaralı projeye ait iki fırkateyn de bu sistemle donatılacak.

AO Opıtniy Zavod İntegral şirketi tarafından geliştirilen Filin, gece ve alacakaranlık saatlerinde, deniz yüzeyindeki gemiler ve botlara yönelen yakın saldırı silahlarının yanı sıra küçük silahların görsel-optik ve optik-elektronik gözlem kanallarını bastırmak için tasarlanmış.

İstasyonun etkisi, ışık radyasyonunun parlaklığının modülasyonuna dayanıyor. Optik sinirlerin uyarılması nedeniyle radyasyonun parlaklığındaki düşük frekanslı dalgalanmalar, görme organlarında geçici bozukluklara neden oluyor.