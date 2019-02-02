‘Rusya, uzaydan tehditleri püskürtecek silahlara sahip’

Rusya’nın uzaydan gelebilecek tehditleri püskürtmek için gereken tüm silahlara sahip olduğunu belirten Rus askeri uzman İgor Korotçenko, bu tür silahlar arasında S-500 Prometey sistemini gösterdi.

© REUTERS / Mike Segar ABD, Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kuruyor

ABD'nin uzaya silah yerleştirme planlarını Sputnik'e değerlendiren Natsionalnaya Oborona dergisinin genel yayın yönetmeni İgor Korotçenko, "ABD'nin uzaya silah yerleştirme planlarıyla ilgili bu yönden tehditleri önlemek için Rusya'nın elinde, gelişimi son aşamada olan S-500 stratejik seyyar füze savunma sistemi var" dedi.

S-500, Rusya tarafından geliştirilen ve uzay hedeflerini vurma yeteneğine sahip tek silah değil.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Batı'nın yanıt veremeyecek 6 yeni Rus silah arasında Nudol anti uzay sistemini göstermişti. Diğer beşinin Sarmat kıtalararası füze, 5. nesil Su-57 savaş uçağı, T-14 Armata tankı, S-500 hava savunma sistemi ve uyduları devre dışı bırakabilecek bir silah olan radyoelektronik sinyal bozucu Tirada-2S sistemi olduğunu belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Nudol füzeleriyle donatılan A-235 sisteminin anti füze ve anti uydu savunma için tasarlandığını açıklamıştı.