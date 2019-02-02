‘Rusya, uzaydan tehditleri püskürtecek silahlara sahip’

S-500, Rusya tarafından geliştirilen ve uzay hedeflerini vurma yeteneğine sahip tek silah değil.
Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Batı'nın yanıt veremeyecek 6 yeni Rus silah arasında Nudol anti uzay sistemini göstermişti. Diğer beşinin Sarmat kıtalararası füze, 5. nesil Su-57 savaş uçağı, T-14 Armata tankı, S-500 hava savunma sistemi ve uyduları devre dışı bırakabilecek bir silah olan radyoelektronik sinyal bozucu Tirada-2S sistemi olduğunu belirtmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Nudol füzeleriyle donatılan A-235 sisteminin anti füze ve anti uydu savunma için tasarlandığını açıklamıştı.
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