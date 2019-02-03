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12:44 03 Şubat 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump

    ABD'nin INF'den çekilmesi küresel basında geniş yer buldu: Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor

    © REUTERS / Joshua Roberts
    Savunma
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    ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'a yanıt olarak anlaşmayı askıya aldıklarını açıklamasını değerlendiren uluslararası basın kuruluşları, Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı yaptı.

    Batılı gazeteciler, ABD'nin INF'den çekilmesini tek taraflı olarak sayfalarına taşıdı. ABD tarafının pozisyonunu aktaran gazetecilerin Rusya'nın tutumuna ise yer vermediği görüldü.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Sergei Mamontov
    Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz
    İngiliz Daily Express gazetesi, "Üçüncü Dünya Savaşı: Rusya, temel nükleer anlaşmayı ihlal ettiği için nükleer silah yarışı başladı" başlığını kullandı.

    ABD'nin INF'den çekilen ilk taraf olmasına rağmen Daily Express, Rusya'nın INF'yi askıya aldığını açıklamasının ardından küresel çatışma endişesi doğduğunu yazdı.

    Gazete, sadece Rusya'nın INF'yi askıya almasını tehdit olarak gördü.

    'ŞAŞIRTICI DEĞİL'

    İran Dısısleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © REUTERS / Yuri Gripas
    İran'dan INF yorumu: ABD ile varılan 'anlaşmalar', imzalanmaya bile değmez
    Kanadalı haber ajansı La Presse Canadienne, ABD'nin Rusya'yı INF'ye uymaya ikna etme konusundaki diplomatik çabalarının sonuçsuz kalması nedeniyle Washington'un anlaşmadan çıkmasının şaşırtıcı olmadığını savundu.

    Ajans, Rus 9M729 füzesinin INF'yi ihlal ettiğini öne süren ABD'nin bu konuda hiçbir kanıt sunmadığına ise yer vermedi.

    'SİYASİ BİR MEYDAN OKUMA'

    Slovakya'da yayınlanan DennikN gazetesinin haberinde Rusya'nın Avrupa'ya füze konuşlandırılmasının yarattığı rahatsızlık ifade edildi.

    Trump, hükümetin kapanması nedeniyle konuklarına hamburger ısmarladı
    © AP Photo / Susan Walsh
    Trump'tan INF açıklaması: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum
    Haberde, "Eğer Rusya, Avrupa'ya orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmaya devam ederse bu bizim için sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi bir meydan okuma olacak" dendi.

    Gazete, Rusya'nın hangi Avrupa ülkesine füzeler konuşlandırdığını belirtmezken, haberde kullanılan Avrupa ifadesiyle muhtemelen Rusya'nın Avrupa kıtasında kalan topraklarından bahsedildi.

    Zira bizzat ABD, Avrupa ülkelerine füze konuşlandıran ülke durumunda. Ancak bu gerçek Batı basını tarafından gözardı ediliyor.

    'ABD'NİN AVRUPA'DA NÜKLEER POTANSİYELE SAHİP FÜZESİ YOK'

    Uçaksavar füze
    © Sputnik / Mihail Mokrushin
    Rusya Dışişleri: ABD'nin INF'den çekilmesine yanıt vereceğiz
    Örneğin İngiliz The Sun gazetesi, Washington'un Avrupa'da nükleer potansiyele sahip füzeleri bulunmadığını, bu kıtadaki nükleer potansiyele sahip son füzelerin INF'ye uygun olarak imha edildiğini öne sürdü.

    Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD'nin INF'yi 1999 yılında silahlı insansız hava araçlarıyla ihlal ettiğini, 2014 yılından bu yana da yine INF'yi ihlal eden Mk-41 füze rampalarını Avrupa ülkelerine konuşlandırmaya devam ettiğini ifade etmişti.

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    Etiketler:
    The Sun, DennikN gazetesi, La Presse Canadienne, Daily Express, INF, Sergey Lavrov, Avrupa, Slovakya, Kanada, Rusya, İngiltere, ABD
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