ABD'nin INF'den çekilmesi küresel basında geniş yer buldu: Üçüncü Dünya Savaşı yaklaşıyor

Batılı gazeteciler, ABD'nin INF'den çekilmesini tek taraflı olarak sayfalarına taşıdı. ABD tarafının pozisyonunu aktaran gazetecilerin Rusya'nın tutumuna ise yer vermediği görüldü.
ABD'nin INF'den çekilen ilk taraf olmasına rağmen Daily Express, Rusya'nın INF'yi askıya aldığını açıklamasının ardından küresel çatışma endişesi doğduğunu yazdı.
Gazete, sadece Rusya'nın INF'yi askıya almasını tehdit olarak gördü.
'ŞAŞIRTICI DEĞİL'
Ajans, Rus 9M729 füzesinin INF'yi ihlal ettiğini öne süren ABD'nin bu konuda hiçbir kanıt sunmadığına ise yer vermedi.
'SİYASİ BİR MEYDAN OKUMA'
Slovakya'da yayınlanan DennikN gazetesinin haberinde Rusya'nın Avrupa'ya füze konuşlandırılmasının yarattığı rahatsızlık ifade edildi.
Gazete, Rusya'nın hangi Avrupa ülkesine füzeler konuşlandırdığını belirtmezken, haberde kullanılan Avrupa ifadesiyle muhtemelen Rusya'nın Avrupa kıtasında kalan topraklarından bahsedildi.
Zira bizzat ABD, Avrupa ülkelerine füze konuşlandıran ülke durumunda. Ancak bu gerçek Batı basını tarafından gözardı ediliyor.
'ABD'NİN AVRUPA'DA NÜKLEER POTANSİYELE SAHİP FÜZESİ YOK'
Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı bir açıklamada, ABD'nin INF'yi 1999 yılında silahlı insansız hava araçlarıyla ihlal ettiğini, 2014 yılından bu yana da yine INF'yi ihlal eden Mk-41 füze rampalarını Avrupa ülkelerine konuşlandırmaya devam ettiğini ifade etmişti.
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