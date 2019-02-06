Rus askeri uzmanlardan öneri: Hassas füze sistemi geliştirelim

© Sputnik / Vitaliy Timkiv Rus İskender-M, yeni tür füzeler alacak

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Füze ve Topçu Sistemleri Teknik Desteği-2018' adlı kitapçığa göre Rus askeri uzmanlar, Rus ordusunun görev verimliliğini arttıracak hassas füze sistemi geliştirme önerisinde bulundu.

Makalenin yazarlarına göre keşif ve saldırı ağının başlıca avantajları modüler yapı, taktik füzelerin konteynerlere yerleştiriliyor olması, hedefleme ve fırlatma işlemlerinin uzaktan kontrol edilmesi gibi özellikler olacak.

Bu avantajlara ek olarak yeni sistem, düşman keşif araçları tarafından zor tespit edilme, çoklu saldırı görevlerini yerine getirme gibi özelliklere sahip olacak, düşman sistemleri ile muharebede açık vermeyecek.

Uzmanlar ayrıca yeni sistemin Rus ordusunun sahip olduğu muharebe imkânlarının eksiksiz bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunacağını ifade ederek, sistemin kullanıma geçmesinden sonra füze ve topçu birliklerinin atış görevlerinin yüzde 15-20 oranında daha verimli hale geleceklerini vurguladı.