Rusya: S-400'ler sonbaharda Türkiye'ye teslim edilecek

Kommersant gazetesine konuşan Şugayev, "Türkiye'nin sipariş portföyü şu anda 1 milyar doların üzerinde. Bildiğiniz gibi, 2017 yılında S-400 anlaşması imzalandı. Teslimat süresini iki kere öne çektik ve 2019 sonbaharında yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz" dedi.

'ORTAK TEKNOLOJİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ'

Türkiye'nin ulusal savunma sanayisini geliştirme arzusunda olduğunu ve bir dizi alanda halihazırda önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Şugayev, "Bu nedenle hava teknolojileri de dahil olmak üzere ortak teknoloji geliştirme konuları partnerlerimizin ilgisini çekiyor. Rusya, Türkiye'nin ilgi duyduğu projelerle ilgili olarak Ankara'ya somut çözümler sunabilir. Rusya, özellikle hava teknolojileri ve motor alanında işbirliğine hazır" ifadelerini kullandı.

'HASSAS TEKNOLOJİLERLE İLGİLİ TEHLİKE OLUŞMAZ'

S-400 anlaşmasının teknolojik işbirliği seçeneği sunduğuna da dikkat çeken Şugayev sözlerini şöyle sürdürdü: "S-400 sisteminin belirli unsurlarının yerelde üretimine geçmeye hazırız. Bu işbirliği sırasında Rusya için hassas öneme sahip teknolojilerin transferi veya kopyalanması ile ilgili herhangi bir tehlike oluşmaz"

'TÜRKİYE, ÇİN VE HİNDİSTAN DIŞINDA 10 ÜLKE DAHA İSTİYOR'

Şugayev, S-400'lere Türkiye, Çin ve Hindistan'ın yanı sıra yaklaşık 10 ülkenin daha ilgi gösterdiğini belirtti. Şugayev, bu ülkelerin çoğunlukla Ortadoğu'dan olduğunu ancak aralarında beklenmedik başkentler de bulunduğunu sözlerine ekledi.