Rusya’da Yars balistik füzesi test edildi

Açıklamada, “Denemenin amacı, geleceğin füze sisteminin taktik, teknik ve uçuş özelliklerinin teyit edilmesiydi” dendi.
Bakanlık, belirlenen tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiğini vurguladı.
Topol-M sisteminin modifikasyonu olan RS-24 Yars stratejik sistemi, kıtalararası balistik füze ile donatıldı. Bu yıl içinde 30’dan fazla Yars sisteminin ordu envanterine teslim edilmesi planlanıyor.
Today, the military carried out combat training #launch of solid-fuel mobile land-based intercontinental ballistic missile #ICBM #Yars equipped with multiple warhead at the #Plesetsk state test cosmodrome https://t.co/LDuNixM8ys #SMT #MissileLaunch #CombatTraining pic.twitter.com/UpeHWYXY29— Минобороны России (@mod_russia) February 6, 2019
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