Rusya’da Yars balistik füzesi test edildi

© Sputnik / Maksim Blinov Putin: Rus savunma sanayii bu yıl Yars füze sistemlerine kavuşacak

Saat 11.30’da (TSİ) fırlatılan füzenin Kamçatka Yarımadası’ndaki Kura poligonunda belirlenen bölgeye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, “Denemenin amacı, geleceğin füze sisteminin taktik, teknik ve uçuş özelliklerinin teyit edilmesiydi” dendi.

Bakanlık, belirlenen tüm görevlerin başarıyla yerine getirildiğini vurguladı.

Topol-M sisteminin modifikasyonu olan RS-24 Yars stratejik sistemi, kıtalararası balistik füze ile donatıldı. Bu yıl içinde 30’dan fazla Yars sisteminin ordu envanterine teslim edilmesi planlanıyor.

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