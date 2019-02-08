Kırım'da S-400 rampalarının kurulumu tatbikatı yapıldı

Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi Başkanı Aleksey Rulev, S-400 savaş birliklerinin Kırım'daki tatbikatta rampaların kurulumu eğitimi yaptıklarını söyledi.
Eğitim sırasında rampalar belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Rampalar hareket durumundan savaş durumuna geçirildi. Birlikler daha sonra topografik konum çalışması ve kompleksin hedefe yönlendirilmesi görevini yerine getirdi.
© Sputnik / VDV Press service/ Igor Rudenko
Rulev, "Topografik konumun doğruluğunu kontrol etmek amacıyla birlikler, hedefi simüle eden İHA'yı tespit etme ve ele geçirme çalışması yaptı" dedi.
Tatbikatın sonraki aşamasında hava hedeflerine elektronik füze fırlatılması öngörülüyor.
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