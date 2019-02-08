Kırım'da S-400 rampalarının kurulumu tatbikatı yapıldı

Kırım'da gerçekleştirilen tatbikat sırasında S-400 birlikleri, rampaların kurulumu ve konumsal bölgelere yerleştirme çalışması yaptı.

Rusya Karadeniz Filosu Basın Dairesi Başkanı Aleksey Rulev, S-400 savaş birliklerinin Kırım'daki tatbikatta rampaların kurulumu eğitimi yaptıklarını söyledi.

© Sputnik / VDV Press service/ Igor Rudenko Kırım’daki Belbek hava üssüne tadilattan sonra ilk savaş uçakları indi

Eğitim sırasında rampalar belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Rampalar hareket durumundan savaş durumuna geçirildi. Birlikler daha sonra topografik konum çalışması ve kompleksin hedefe yönlendirilmesi görevini yerine getirdi.

Rulev, "Topografik konumun doğruluğunu kontrol etmek amacıyla birlikler, hedefi simüle eden İHA'yı tespit etme ve ele geçirme çalışması yaptı" dedi.

Tatbikatın sonraki aşamasında hava hedeflerine elektronik füze fırlatılması öngörülüyor.