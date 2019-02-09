Preveze sınıfı denizaltılar modernize edilecek

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), Aselsan, Havelsan ve Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) İş Ortaklığı arasında imzalandı.