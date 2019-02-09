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00:53 10 Şubat 2019
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    Mermi

    Bir merminin fiyatı ne kadar?

    CC0 / Pixabay
    Savunma
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    Türkiye'de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) üretimi dışında yerli ve yabancı onlarca marka mermi ve silah satışı yapılmakta. Özellikle Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ, Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ ve Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ) gibi yerli özel kuruluşlar bu listede başı çekiyor.

    MKE'nin internet sitesinde toplam 45 farklı yabancı marka tabanca ve tüfek mermisi (fişek) satılırken, yerli üretim olarak 6 tabanca ve ikisi tüfek mermisi olmak üzere toplamda 8 farklı ürün yer alıyor.

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    Euronews'ten Kerem Çongar'ın haberine göre yerli üretim MKE damgalı 7.65 milim, 9 milim mermi fiyatları en ucuz 2.22 Türk Lirası'ndan satılıyor. Yine yerli üretim olan 9 milim Turaç Sterling (Para) mermi fiyatı 2.22 TL olurken, en ucuz tabanca mermisi ise 2 TL'lik fiyatıyla 9 milim Turaç Sterling (Luger).

    9.65 milim MKE damgalı S.W. normal tabanca mermisi ise tanesi 2.52 TL'den satılıyor.

    YERLİ MALI MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MERMİSİ 3.84 TL

    Tüfek mermilerinin fiyatlarıysa, boyutları ve uzun menzilleri sebebiyle tabancalara göre biraz daha yüksek. 45 mm (Nato) MKE Tüfek Fişeği'nin tanesi 3.24 TL 'den satılıyor.

    TSK Afrin Alman üretimi Leopard tankları
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Almanya'dan Türkiye’ye silah satışında Suriye engeli
    Türk Silahlı Kuvvetleri uzun bir dönem Alman malı G3 tüfeklerini kullanmıştı. Bu silahların yerini alması için tasarlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'da kullanılan 7.62x51 mm (Nato) tüfek mermileriyse tanesi 3.84 TL'den satılıyor.

    YURT DIŞI ÜRETİM MERMİLERİN FIYATI YÜKSEK

    MKE'nin sitesinde yer alan yabancı marka mermi fiyatlarına bakıldığında yerli üretimlere oranla fiyatların yüksek olduğu görülüyor. Bunun yanında markalar arası fiyat farkı da oldukça yüksek.

    Yurt dışı üretim tabanca mermilerinin Türkiye'deki ortalama satış fiyatı 1.18 ABD doları (yaklaşık 6.19 TL). MKE'nin listesinde tanesi 0.14 ABD doları (73 Kuruş) olan en ucuz mermi Çekya malı Sellier&Bellot olurken, en pahalı mermi ise ABD üretimi Honardy. Bu markaya ait bir merminin fiyatı 5.08 ABD doları.

    Yurt dışı üretim otomatik ve yarı otomatik tüfek mermilerinin Türkiye'deki ortalama satış fiyatı ise 4.78 ABD Doları.

    TSK'ya yeni yerli silah
    © AA /
    TSK'ya yeni yerli silah
    En düşük fiyat 1 ABD doları (yaklaşık 5.25 TL) ile Winchester marka mermi olurken, en yüksek fiyatsa Kanada malı Weatherby. Bu markaya ait bir tek merminin fiyatı yaklaşık 30 ABD doları.

    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ 40.4 MİLYAR TL

    31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan ve 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'na göre, Millî Savunma Bakanlığı'na geçtiğimiz sene verilen bütçe tam tamına 40 Milyar 402 Milyon 239 Bin TL.

    Dünyanın en büyük ordularından birine sahip olan TSK'nın mal ve hizmet alımlarına ise toplam 20.32 milyar TL kaynak ayrılmış. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı'nın silah, mermi diğer cephanelik malzemeleri de içerisine alan bu kalem genel bütçenin yarısını oluşturuyor.

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    Etiketler:
    tl, Turaç Sterling, tüfek, fişek, Mermi, Nato, TSK, Euronews, MKE, Kerem Çongar
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