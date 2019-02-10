Uçan radar A-100 yeni test aşamasının ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Rus savunma sanayi şirketi Rostec'e bağlı Ruselectronics şirketinin basın servisinden Sputnik'e yapılan açıklamada, radar izleme, rehberlik ve kontrol uçağı A-100 Premier'in yeni test aşamanın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

A-100, Ruselectronics'e bağlı JSC Vega, JSC TANTK ve savunma sanayi kompleksinin diğer bazı şirketleri tarafından geliştirildi.

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Basın servisinden yapılan açıklamada, uçağın uçuş navigasyon özellikleri, otomatik kontrol sistemi, uçak gövdesinin aeroelastik stabilitesinin özelliklerinin değerlendirildiği ve ayrıca uçuş ekibi ile yer kontrol istasyonu arasındaki iletişim algoritmalarının test edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Dairesi'ne göre, çok fonksiyonlu havacılık kompleksi A-100, yeni hedef sınıfları ve yeni nesil savaş uçaklarının ortaya çıkmasına bağlı olarak geliştirildi. A-100 özellikleri bakımından, ABD hava Kuvvetleri'nin DRLO E-3 uçağı da dahil olmak üzere kendi sınıfından olan yerli ve yabancı uçakların hepsinden üstündür.