İsveç, Rus Su savaş uçaklarının kabusu olacak uçak geliştirdiğini duyurdu

Business Insider'de yer alan habere göre, Suhoy savaş uçakları manevra kabiliyetleri ve havadaki ‘tehlikeli ve agresiv manevraları' sayesinde Amerikan uçaklarını geçebilme yetenekleriyle efsaneye dönüştüler. ABD Hava Kuvvetleri buna karşılık, pahalı ve gizli teknolojisine güveniyor. Gripen tasarımcıları, uçağın görünürlüğünü asgariye indirmekten ziyade, elektronik savaş sistemlerini geliştirdiler.
Sweden says it built a Russian fighter jet killer — and stealth is totally irrelevant https://t.co/XDLrhQtGzG— Business Insider AUS (@BIAUS) February 9, 2019
Business İnsider "Gripen azami savaş yükü, düşük görünürlük veya uzun menzilli olma gibi özellikleriyle övünemese de, onu Rus uçaklarının kabusu yapan bir özelliğe sahip" diye yazdı.
Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)