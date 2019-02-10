İsveç, Rus Su savaş uçaklarının kabusu olacak uçak geliştirdiğini duyurdu

Business Insider'de yer alan habere göre, Suhoy savaş uçakları manevra kabiliyetleri ve havadaki ‘tehlikeli ve agresiv manevraları' sayesinde Amerikan uçaklarını geçebilme yetenekleriyle efsaneye dönüştüler. ABD Hava Kuvvetleri buna karşılık, pahalı ve gizli teknolojisine güveniyor. Gripen tasarımcıları, uçağın görünürlüğünü asgariye indirmekten ziyade, elektronik savaş sistemlerini geliştirdiler.

Sweden says it built a Russian fighter jet killer — and stealth is totally irrelevant https://t.co/XDLrhQtGzG — Business Insider AUS (@BIAUS) February 9, 2019

​Business İnsider "Gripen azami savaş yükü, düşük görünürlük veya uzun menzilli olma gibi özellikleriyle övünemese de, onu Rus uçaklarının kabusu yapan bir özelliğe sahip" diye yazdı.

İngiliz Kraliyet Hava Savunma Araştırmaları Enstitüsü uzmanı Justin Bronk'a göre, Gripen savaş uçaklarının, elektronik savaş etkinliği ve düşman radarlarının bastırılmasında bir eşi daha bulunmuyor: "Alman Tayfunlarına alay konusu olmaktan bıkan Gripen pilotları, savaş koşullarında elektronik savaş sistemlerini (EW) test etme imkanı buldular. Almanlar için zor anlar başlamıştı. İsveç uçaklarından biri, radyo sinyali bastırma sayesinde kendini fark ettirmeden ‘Tayfun'un sol kanadına kadar yaklaştı."

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.