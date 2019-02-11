'Rus Şövalyeleri'nden yeni akrobasi gösterisi

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda televizyonunun yayınladığı gösteride önce dört uçaklı bir ekip, seyircilerin aşina olduğu, grup halinde ve tekli olarak dik uçuş, ters uçuş ve dönerek uçuş gibi zorlu manevralar yaptı. Ardından pilotlar, yaklaşık bin metre yükseldikten sonra dağılarak tamamen yeni bir figür sergiledi.

‘Şövalyeler’ bu manevrayı daha önce seyircilere doğru uçarak ve bir anda farklı yönlere dağılarak yapıyorlardı. Şimdiki manevraysa dik uçuştan sonra bin metrelik irtifada dağılma şeklindeydi.

Rus Şövalyeleri’nin çeşitli havacılık fuarlarında yeni hava akrobasi gösterilerine devam etmesi bekleniyor.

‘GENÇLERİN ZAMANI’

Ekibin komutanı Albay Andrey Alekseyev, gruba birçok genç pilotun katıldığını belirtti. Alekseyev, antrenman yapmak için yardımcı pilot koltuğuna oturan havacılık okulları mezunlarının 20 yaşlarında olduklarını kaydetti.

Albay Alekseyev, “Birçok genç geldi, en önemlisi de bu. Çalışacağımız kişiler ve yapacağımız çalışmalar var. En önemli vazifemiz, işimizin devam etmesi” diye konuştu.

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