Rusya, Poliment-Redut hava savunma sisteminin testlerini tamamladı

Rusya Donanma Komutanı Vladimir Korolev, eski Rus amirallerinin adlarını taşıyan süper savaş gemilerinin üretildiği 'Proje 22350' kapsamındaki fırkateynler için geliştirilen deniz bazlı Poliment-Redut hava savunma sisteminin testlerinin tamamlandığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi yayın organı Krasnaya Zvezda'ya demeç veren Kolorev, "Poliment-Redut füzesavar sisteminin devlet testleri tamamlandı" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kasım ayında yaptığı açıklamada Kuzey Filosu'nda gerçekleştirilen devlet testleri sırasında farklı türden hedeflere 10'dan fazla Poliment-Redut füzeleri fırlatıldığını belirtmişti.

Poliment-Redut füzesavar sistemi, azami 150 km menzildeki ve 30 km irtifadaki hava hedeflerini vurma kapasitesine sahip.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'Proje 22350' kapsamında sipariş ettiği toplam 4 adet geminin (Amiral Gorşkov, Amiral Katasonov, Amiral Golovko ve Amiral İsakov) 2020-2022 döneminde Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarına katılması bekleniyor.