Rusya, Poliment-Redut hava savunma sisteminin testlerini tamamladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kasım ayında yaptığı açıklamada Kuzey Filosu'nda gerçekleştirilen devlet testleri sırasında farklı türden hedeflere 10'dan fazla Poliment-Redut füzeleri fırlatıldığını belirtmişti.
Poliment-Redut füzesavar sistemi, azami 150 km menzildeki ve 30 km irtifadaki hava hedeflerini vurma kapasitesine sahip.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın 'Proje 22350' kapsamında sipariş ettiği toplam 4 adet geminin (Amiral Gorşkov, Amiral Katasonov, Amiral Golovko ve Amiral İsakov) 2020-2022 döneminde Rusya'nın Kuzey ve Pasifik filolarına katılması bekleniyor.
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