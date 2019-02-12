‘AU220M insansız savaş sistemi, uçak ve gemilerde de kullanılabilecek’

Rus ağır silah üreticisi Uralvagonzavod çatısı altında faaliyet gösteren Burevestnik Tasarım Bürosu Genel Direktörü Georgiy Zakamennih, 57 mm AU-220M ‘Baykal’ savaş sisteminin gelecekte savaş uçakları ve gemiler dahil her türlü platforma entegre edilebileceğini belirtti.

AU-220M, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) IDEX-2019 silah fuarında tanıtılacak. 4 yıl önce bu fuarda, bu Rus savaş aracının BAE yapımı Enigma araçları için satışıyla ilgili bir memorandum imzalanmıştı.

Sputnik'e konuşan Zakamennih, "Burevestnik Tasarım Bürosu, Kara Kuvvetleri, Hava Uzay Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri için bu üniversal 57 mm silah sistemini farklı amaçlı kara araçları, hava araçları ve savaş gemilerine yerleştirme fırsatını sağlayan bir tasarım geliştirdi" diye açıkladı.

Zakamennih, yeni ve modernize edilen savaş araçlarının 57 mm sistemle donatılmasının, motorize piyade birliklerinin ateş gücünü artıracağını ve Rusya'nın yabancı ülkelerle askeri ve teknik işbirliği fırsatını genişleteceğini kaydetti.

AU-220M insansız savaş sistemi, 360 derece dönen uzaktan kumandalı savaş sistemi biçiminde üretildi. Uralvagonzavod uzmanlarına göre, günümüzde AU-220M'in ateşine karşı dayanabilen zırhlı araçlar ve piyade savaş araçları yok.