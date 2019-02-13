Business Insider, Rus 'Kıyamet Günü' torpidosunun ana amacını yazdı

Business Insider'a konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'yu dağıtırken Poseidon'ları güvenlik sigortası olarak kullanabileceğini belirterek, "Bu nedenle ABD, karşı koyamayacağı bir torpidonun kıyılarında onlarca yıl etkili olacak radyasyona maruz bırakabileceği korkusuyla NATO üyesi Estonya'yı Moskova'nın pençesinden kurtarmaya yardım etmekte tereddüt yaşıyor. Eğer NATO bir üyesinin yardımına koşmuyorsa, savunma ittifakı ortadan kalkmış demektir" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada Poseidon'un temel test aşamasının sona erdiğini duyurmuştu.
Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.
Rusya Genelkurmay Başkanı Danışmanı İgor Kasatonov, nükleer motora sahip Poseidon'un deniz seviyesinin çok altına inebildiğini, yüksek hıza ulaşabildiğini ve güzergahının öngörülemez olduğunu vurgulamıştı.
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