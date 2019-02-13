Business Insider, Rus 'Kıyamet Günü' torpidosunun ana amacını yazdı

Business Insider, Rusya'nın geliştirdiği ve 'Kıyamet Günü' torpidoları olarak da anılan Poseidon insansız denizaltı aracının ana amacının NATO'yu dağıtmak olduğunu öne sürdü.

Nükleer silahların bir kenti imha etme gücüne sahip olduğunu ancak yeni Rus torpidolarının bir kıtanın tamamını haritadan silebilecek kapasitede olduğunu vurgulayan Business Insider, bu gücün NATO'yu dağıtmak amacıyla kullanılacağını iddia etti.

Business Insider'a konuşan uzmanlar, Rusya'nın NATO'yu dağıtırken Poseidon'ları güvenlik sigortası olarak kullanabileceğini belirterek, "Bu nedenle ABD, karşı koyamayacağı bir torpidonun kıyılarında onlarca yıl etkili olacak radyasyona maruz bırakabileceği korkusuyla NATO üyesi Estonya'yı Moskova'nın pençesinden kurtarmaya yardım etmekte tereddüt yaşıyor. Eğer NATO bir üyesinin yardımına koşmuyorsa, savunma ittifakı ortadan kalkmış demektir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada Poseidon'un temel test aşamasının sona erdiğini duyurmuştu.

Rus lider, söz konusu insansız denizaltı aracından ilk olarak 31 Mart 2018'de henüz adı belli değilken söz etmişti. Federal Meclis konuşmasında Rus lider, nükleer başlıklar taşıyabilecek yeni bir insansız denizaltı aracı test ettiklerini paylaşmıştı. Yeni aracın dünyadaki tüm gemilerin göstergelerinin ulaşabileceğinden katlarca hızlı hareket edebildiğini ve kıtalararası mesafeleri aşabildiğini de ekleyen Putin, "Bu, fantastik bir şey" demişti.

Kıtalararası menzilde uçak gemilerini ve kıyı altyapılarını imha etme kabiliyetine sahip eşsiz denizaltı aracının güzergahı tespit edilemiyor.

Rusya Genelkurmay Başkanı Danışmanı İgor Kasatonov, nükleer motora sahip Poseidon'un deniz seviyesinin çok altına inebildiğini, yüksek hıza ulaşabildiğini ve güzergahının öngörülemez olduğunu vurgulamıştı.