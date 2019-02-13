Macaristan eski MiG-29’ları açık artırmaya çıkaracak

Jane’s Defense Weekly’de yer alan haberde, açık artırmayla 19 uçağın satılacağı kaydedildi. Bu uçakların bir kısmının parçalarının birbirinden ayrılmış bir halde olduğu ve uçuşa çıkamayacakları belirtiliyor.

Dergiye göre, açık artırmada 20 jet motoru ile 293 başka parça daha sunulacak. Bunlar arasında silahlar da bulunuyor.

Diğer taraftan açık artırmanın 10 milyon dolar ile başlayacağı da belirtirken, satışların gerçekleşebilmesi için ilgili Rusya yetkilileri tarafından da onaylanması gerektiğine dikkat çekildi.

Şu anda bir MiG-29 uçağına, modifikasyonuna ve parçalarına bağlı olarak yaklaşık 25 milyon dolar değer biçiliyor.

