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14:31 14 Şubat 2019
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    S-400

    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: S-400 anlaşmasına sadık kalacağız

    © Sputnik /
    Savunma
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    TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye-Rusya ilişkilerinin çok önemli olduğunu belirterek, "S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi. Biz S-400 üzerinde gelişen anlaşmaya sadık kalacağız ve bunlar gelecek" dedi.

    Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleri için ilgili anlaşmanın imzalandığını ve ödemenin büyük bölümünün yapıldığını belirten TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye'nin anlaşmaya 'sadık kalacağını' söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Maksim Blinov
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    TBMM'den bir grup parlamenterle ABD'de bulunan ve Kongre üyeleri ile görüşmeler yapan Bozkır, gazetecilerin Türkiye'nin Rusya'dan alacağını duyurduğu S-400 sistemleri ve ABD'nin sunduğu Patriot teklifi konusundaki soruları yanıtladı.

    Reuters'ın aktardığı habere göre, Bozkır, "Ruslar hem S-400'leri çok kısa sürede vereceklerini, çok daha iyi fiyatla verebileceklerini, hem de teknoloji transferlerini gerçekleştirebileceklerini ifade ettiler" dedi.

    Bozkır, "Bu da bizim ihtiyaçlarımıza cevap verdiği için S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi. Kasım ayında da Türkiye'ye gelecek şekilde bu çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

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    S-400
    © Sputnik /
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    "Biz S-400'leri alacağız ama eğer Patriot üreten firma bizim şartlarımıza uymayı kabul ederse Patriot'ları da alırız. Eğer Eurosam da aynı şartlara uyuyorsa onları da alırız. Türkiye çok büyük bir ülke, bölge çok tehlikeli, 13 komşusu var. Bizim güvenlik ihtiyacımız gerekirse üç sistemi de alabilecek durumda" diyen Bozkır, Türkiye'nin S-400 anlaşmasına 'sadık kalacağını' şu sözlerle anlattı:

    "Burada imzalanmış bir anlaşma var, parası ödenmiş bir sistem var. Komşumuz Rusya ile olan çok önemli ilişkilerimiz var. Bir başka çok önem verdiğimiz bir ülke ile Rusya arasında sorun var diye, Türkiye üzerinden bu sorunun giderilmesi doğru olmaz… Tabiatıyla bu açıdan biz S-400 üzerinde gelişen anlaşmaya sadık kalacağız ve bunlar gelecek."

    Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alması başta ABD olmak üzere bazı NATO üyelerinin itirazlarına neden oluyor. Bu ülkeler S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığını ve güvenlik riskleri yaratabileceğini belirtirken, ABD Türkiye'den S-400'ler ile Patriot'lar arasında bir tercih yapmasını talep ediyor.

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    Etiketler:
    Patriot, S-400, TBMM Dışişleri Komisyonu, TBMM, Volkan Bozkır, ABD, Rusya, Türkiye
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