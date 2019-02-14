TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: S-400 anlaşmasına sadık kalacağız

Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleri için ilgili anlaşmanın imzalandığını ve ödemenin büyük bölümünün yapıldığını belirten TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye'nin anlaşmaya 'sadık kalacağını' söyledi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Bozkır, "Ruslar hem S-400'leri çok kısa sürede vereceklerini, çok daha iyi fiyatla verebileceklerini, hem de teknoloji transferlerini gerçekleştirebileceklerini ifade ettiler" dedi.
Bozkır, "Bu da bizim ihtiyaçlarımıza cevap verdiği için S-400 alımına ilişkin anlaşmayı imzaladık, parasının büyük bölümü ödendi. Kasım ayında da Türkiye'ye gelecek şekilde bu çalışmalar sürüyor" diye konuştu.
'TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR ÜLKE, BÖLGE ÇOK TEHLİKELİ'
"Burada imzalanmış bir anlaşma var, parası ödenmiş bir sistem var. Komşumuz Rusya ile olan çok önemli ilişkilerimiz var. Bir başka çok önem verdiğimiz bir ülke ile Rusya arasında sorun var diye, Türkiye üzerinden bu sorunun giderilmesi doğru olmaz… Tabiatıyla bu açıdan biz S-400 üzerinde gelişen anlaşmaya sadık kalacağız ve bunlar gelecek."
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alması başta ABD olmak üzere bazı NATO üyelerinin itirazlarına neden oluyor. Bu ülkeler S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığını ve güvenlik riskleri yaratabileceğini belirtirken, ABD Türkiye'den S-400'ler ile Patriot'lar arasında bir tercih yapmasını talep ediyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)