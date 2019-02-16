‘Rusya Su-57 savaş uçağının ihracatına başlayabilir’

Rus medyasına konuşan Tarasenko, Su-57 savaş uçaklarının ihracatı yönünde planların olduğunu kaydederek, "Bu projede, karşılıklı yarara dayanan işbirliğine açığız" dedi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Su-57'in teknik, uçuş ve savaş özelliklerinin en üst düzeyde olduğunu söylemişti.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.