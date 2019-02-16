‘Rusya Su-57 savaş uçağının ihracatına başlayabilir’

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Viktor Bondarev, geçtiğimiz kasım ayında yaptığı açıklamada, Su-57'in teknik, uçuş ve savaş özelliklerinin en üst düzeyde olduğunu söylemişti.
Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.
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