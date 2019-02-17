Yeni T-90MC tankının test görüntüleri yayınlandı

İhracat için tasarlanan yeni Rus T-90MC tankının test görüntüleri Zvezda TV kanalı tarafından yayınlandı.

© Sputnik / Sergey Mamontov Suriye’de görev yapan Rus tank destek aracı: Terminatör 2 8

Yeni tankın, modern tanksavar silahlarına dayanıklı üçüncü nesil modüler dinamik korumaya sahip olduğu belirtildi. Tankın ergonomisi de önemli ölçüde iyileştirildi.

Artan savunma ve ateş gücü performansına rağmen ağırlığı 50 tonu geçmeyen tank, bu sayede rakiplerini geride bırakıyor.

Ayrıca, cephaneliğinde güdümlü füze ve uzaktan kumandalı yüksek patlayıcı mermiler dahil olmak üzere çeşitli mühimmatların bulunduğu 125 milimetrelik topların doğruluk ve dayanıklılığı da artırıldı.

T-90, 1990'ların başında Uralvagonzavod tarafından geliştirildi. 2001'den 2010'a kadar dünya pazarında en fazla rağbet gören ana muharebe tankı oldu.