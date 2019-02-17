Venezüella'da ‘İgla-S’in kullanıldığı tatbikatın görüntüleri yayınlandı

Twitter'da yayınlanan videoda düşman hava araçlarını simüle eden hedeflerin başarıyla imha edildiği görüldü.
#Venezuela army #Russian-made 9K338 Igla-S (SA-24) MANPADS launching #FANB #BicentenariodeAngostura2019 #OperaciónCívicoMilitar #Maduro #CrisisEnVenezuela #11F pic.twitter.com/vuBlI56P1a— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 14 Şubat 2019
Alçaktan uçan hava hedeflerini tespit, takip, teşhis ve imha imkânı veren mobil hava savunma sistemi Igla, Rusya ve BDT silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunuyor. İgla ayrıca, 1994'en itibaren 30'dan fazla ülkeye ihraç edildi.
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