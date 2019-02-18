Fransa ve Suudi Arabistan'dan 'deniz savunması şirketi' kurulması için anlaşma

Naval Group ve Suudi Arabistan Askeri Endüstrileri, deniz araçları, fırkateyn ve denizaltıların imalatı için deniz savunma şirketi kurulmasını öngören mutabakat zabtı imzaladı.

© REUTERS / Pakistan Başbakanlığı Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Suudi Arabistan, yerel üretim yeteneklerini geliştirme çabası kapsamında, Fransa'nın Naval Group şirketiyle ülkesinde deniz savunması alanında bir şirket kurulmasını öngören ön anlaşma imzaladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda Naval Group ve Suudi Arabistan Askeri Endüstrileri (SAMI) şirketi tarafından, deniz araçları, fırkateyn ve denizaltıların imalatı için bir deniz savunma şirketinin kurulmasını öngören mutabakat zabtına imza atıldı.

Anlaşmanın Suudi savunma sanayisi yerel üretim yeteneklerini geliştirme kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilerek, bu yeni şirketin Suudi Arabistan'ın donanma projesinin ilk sıralarında yer alacağı kaydedildi.

SAMI'nın üst yöneticisi Dr. Andreas Schwer, bu adımı Naval Group ve SAMI arasında kurulacak şirketin temel taşı olarak gördüğünü kaydetti.

Schwer, SAMI'nın bu anlaşmayla aynı zamanda Suudi Arabistan'ın savunma sanayi konusundaki yeteneklerini geliştirme ve kendine yeterlilik sağlama konusuna desteğini güçlendirdiğini ifade etti.