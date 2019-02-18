Rus ordusu, yeni Kalaşnikov hafif makineli tüfeği test etmeye başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu silahların teknik özelliklerinin ve hassasiyet derecesinin yanı sıra kullanım ve bakım rahatlığının da değerlendirilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca testlerin Moskova Askeri Yüksek Okulu'nun üssünde yapılacağı kaydedildi.

Testler tamamlandıktan sonra ortaya çıkabilecek yorum ve öneriler, üreticiye ek çalışma için gönderilecek.

KALAŞNİKOV RPK-16 TÜFEĞİ

5.45 kalibrelik yeni Kalaşnikof hafif makineli tüfek modern çatışma deneyimleri dikkate alınarak geliştirildi. RPK-16 yakın ve uzun menzilli muharebe için değişebilir bir namluya sahip. Bu tüfeğe özel olarak Kalaşnikov saldırı tüfeklerinde de kullanılabilen 96 mermi alabilen özel disk şarjör geliştirildi.