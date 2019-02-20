Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve Patriot açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV'de Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı. Demir'in S-400 ve Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamaları şöyle:
S-400 hava savunma sisteminin bu yıl içinde teslimatı bekleniyor. Bataryaların tamamı gelecek mi bu yıl içinde, teslimat tarihinde bir sıkıntı var mı?
Türkiye başka kaynaklardan da hava savunma sistemi tedariki için çalışmalarını sürdürüyor ve belki de en tartışmalı olanı Patriot’lar. Türkiye’nin öncelikleri nedir, ilk iki görüşmede öne çıkan unsurlar neydi, sonuç alınabilecek noktada mı ve devamı gelecek mi görüşmelerin?
Patriotlar için görüşmeler sürüyor ama ABD'den gelen bazı açıklamalar, süreci doğrudan S-400 alımına bağlıyor. ABD’nin beklentisi hatta şartı S-400 alımından vazgeçilmesi. Türkiye bu yönde bir tercihte bulunmak durumunda kalabilir mi?
Yerli imkanlarla hava savunma sistemi çalışmaları. Hisar Hava Savunma Sistemi’nde son durum nedir?
S-400/Patriot denkleminde bir başka unsur da F35'ler. Türkiye’ye ait iki F35 için eğitim uçuşları sürüyor ancak bir yandan da S-400 alımının Türkiye’nin F35 alımını engelleyeceği hatta bu çerçevede Türkiye’nin bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacağına ilişkin açıklamalar geldi. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Burada da aynı şeyi söylüyoruz. F35 veya Patriot, biz olayın teknik yönündeyiz. İki uçağın teslimi yapıldıi iki uçağun teslimi önümüzdeki ay yapılacak. Bununla muhatabız. Türkiye üretim konusunda iş paylaşımı anlamında neler yapabilir, bunları konuşuyoruz.
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