Avrupa Ordusu'nun çekirdeği: Almanya ile Hollanda askerlerinden oluşan 414. Tank Taburu

NYT, Avrupa'nın iki ülke askerlerinden oluşan ilk birliğini ziyaret etti. Almanya'nın Lohheide askeri üssünde konuşlu taburun komutanı, "Avrupa için ölür müsün" sorusunu kısa ve net yanıtladı: "Evet."

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Nazi döneminden kalma Lohheide askeri üssüne gidenler, Avrupa'nın geri kalanında görülemeyecek bir manzarayla karşılaşıyor.

Sabah içtimasında komutan "Savaşıyoruz" diye bağırdığında bir grup asker "Almanya için" diye bağırarak cevap veriyor.

Komutan yine "Savaşıyoruz" diye bağırdığında, kalan askerler "Hollanda için" karşılığını veriyor.

AVRUPA İÇİN BİR İLK

Henüz "Avrupa için" demiyorlar, ama ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikası karşısında Almanya ile Fransa'nın başını çektiği 'Avrupa Ordusu' projesi düşünüldüğünde, demeleri yakın olabilir.

© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesinin gidip ziyaret ettiği Lohheide'de konuşlu Almanya-Hollanda 414. Tank Taburu, Avrupa'nın iki ülke askerlerinden oluşan ilk birliği.

'AVRUPA ORDUSU'NUN ÖNCÜYÜZ'

Alman komutanı Yarbay Marco Niemeyer, gazeteye "Herkes Avrupa Ordusu'ndan söz ediyor. Öncüleri biziz" diye konuştu.

414. Tank Taburu, daha fazla yeterlilik, verimlilik ve daha geniş çaplı işbirliği için ne gerektiği konusunda gayriresmi bir sınava dönüşmüş durumda.

YAŞAYAN TARİH

Konuşlandığı Lohheide'deki askeri üs, yaşlı kıtanın zorlu tarihinin kısa özeti gibi:

1930'larda Nazi lideri Adolf Hitler'in inşa ettirdiği üs, Soğuk Savaş döneminde Müttefik güçler tarafından kullanıldı, o zaman Batı Almanya NATO'nun Doğu Avrupa'daki sınır devleti konumundaydı.

Anne Frank'ın 1945'te öldüğü Bergen-Belsen temerküz kampına yürüme mesafesindeki üs, şimdiyse ulusallık sonrası savuma için bir deneye evsahipliği yapıyor.

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414. Tank Taburu bir Alman birliği ama askerlerinin dörtte biri Hollanda ordusundan. Tanklar Almanya, radyo sistemleri Hollanda üretimi. Emir-komuta dili ise giderek İngilizce halini alıyor. Alman ve Hollandalı askerler kendi aralarında değil de birlikte tanka binip devriye gezmeyi tercih ediyor.

© REUTERS / Ruben Sprich Almanya: AB vatandaşlarını askere alma konusunu inceliyoruz

Gazeteye "Şimdiden siyasetçilerin öngördüğünden çok daha yakın şekilde çalışıyoruz" görüşünü aktaran Alman yarbay Niemeyer, şunları söyledi:

"Artık ulusal çerçevede düşünmüyoruz. Savunduğumuz değerler Avrupalı. Savunduğumuz da Almanya-Hollanda arasındaki sınır değil, NATO'nun doğu sınırı."

Alman komutan "Avrupa için ölür müsün" sorusuna net yanıt verdi: "Evet."

İlkin 2. Dünya Savaşı'nın adından gündeme gelen Avrupa Ordusu fikri, Avrupa Birliği (AB) denilince akla ilk gelen projelerden olmasına rağmen ABD'nin karıştığı hesaplar nedeniyle bugüne dek hayata geçmedi.

Ancak Trump'ın NATO'nun savunma bütçesine katkıyı artırmamaları halinde Avrupalıları savunmayı bırakmakla tehdit etmesi nedeniyle yeniden canlanan fikir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kağıt üzerinde desteğini aldı.

Geçen haftasonu düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları yeniden ayyuka çıkarken, pek çok Avrupa lideri Avrupa Ordusu'ndan daha güçlü şekilde söz etmeye başladı.

Ancak bu kez de milliyetçiliğin yükselişi, popülist partilerin iktidara gelişi ve Brexit'le cebelleşen AB, askeri birlik için gerekli siyasi birlikten en uzak olduğu konumda.

İlerleme kaydedilmesi için 2. Dünya Savaşı sonrası askeri açıdan görece pasif konum alan Almanya'nın daha aktif rol üstlenmesi gerektiğinde uzmanlar hemfikir.

Şimdiki halde Alman ordusunun çok az askeri ve çok az teçhizatı var. Öyle ki ordu, kıtlığını çektiği termal çamaşırları 'fonksiyonel' diye etiketleyerek yeniden askerler arasında kullanıma sokuyor.

Soğuk Savaş döneminde 500 bin askeri, 3000 tankı olan ve GSYİH'nin yüzde 2.4'ünü savunmaya harcayan Almanya'nın bugün 182 bin askeri, 325 tankı var ve GSYİH'nin sadece yüzde 1.3'ünü savunma harcamalarına ayırıyor.

Trump'ın NATO zirvelerinde estirdiği fırtınalar sonucunda savunma harcamalarını 2024 yılında yüzde 2'ye çıkarmaya dair diğer müttefiklerle birlikte taahhüt imzlayan Merkel, daha sonraki açıklamalarında yüzde 1.5 hedefinden söz etti.

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in askeri harcamayı üst üste 5 yılda yüzde 36 oranında artırdıkları açıklaması, uzmanlarca yeterli bulunmadı.

Geçen yılki istatiklere göre Alman Eurofighter savaş uçakları ile saldıır helilikopterlerinin sadece üçte biri uçabiliyor. 6 denizaltıdında sadece 3'ü ve A400M tipi 21 naliye uçağının yarısından azı hizmet vermeye hazır durumda.

Uzmanlar, Merkel'in liderliğindeki Berlin'in, Avrupa Ordusu'nu gerçekleştirecek siyasi irade yokluğundan mustarip olduğunda da hemfikir.