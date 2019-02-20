Kayıt
16:14 20 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    NATO'daki Alman askerleri

    Avrupa Ordusu'nun çekirdeği: Almanya ile Hollanda askerlerinden oluşan 414. Tank Taburu

    © AP Photo / Massoud Hossaini
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 21

    NYT, Avrupa'nın iki ülke askerlerinden oluşan ilk birliğini ziyaret etti. Almanya'nın Lohheide askeri üssünde konuşlu taburun komutanı, "Avrupa için ölür müsün" sorusunu kısa ve net yanıtladı: "Evet."

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel
    © REUTERS /
    Almanya ile Fransa, Avrupa Ordusu'na giden yolda ilk imzaları attı
    Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Nazi döneminden kalma Lohheide askeri üssüne gidenler, Avrupa'nın geri kalanında görülemeyecek bir manzarayla karşılaşıyor. 

    Sabah içtimasında komutan "Savaşıyoruz" diye bağırdığında bir grup asker "Almanya için" diye bağırarak cevap veriyor.

    Komutan yine "Savaşıyoruz" diye bağırdığında, kalan askerler "Hollanda için" karşılığını veriyor.

    AVRUPA İÇİN BİR İLK

    Henüz "Avrupa için" demiyorlar, ama ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikası karşısında Almanya ile Fransa'nın başını çektiği 'Avrupa Ordusu' projesi düşünüldüğünde, demeleri yakın olabilir.

    Donald Trump'ın 11 Temmuz 2018 NATO zirvesine gelişi
    © AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI
    Trump'ın NATO'dan çıkışını engellemeye yönelik yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi
    ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesinin gidip ziyaret ettiği Lohheide'de konuşlu Almanya-Hollanda 414. Tank Taburu, Avrupa'nın iki ülke askerlerinden oluşan ilk birliği.

    'AVRUPA ORDUSU'NUN ÖNCÜYÜZ'

    Alman komutanı Yarbay Marco Niemeyer, gazeteye "Herkes Avrupa Ordusu'ndan söz ediyor. Öncüleri biziz" diye konuştu.

    414. Tank Taburu, daha fazla yeterlilik, verimlilik ve daha geniş çaplı işbirliği için ne gerektiği konusunda gayriresmi bir sınava dönüşmüş durumda.

    YAŞAYAN TARİH

    İsveç
    © Fotoğraf: Twitter
    Telegraph: İsveç ordusu, 'Rus istilacıları' püskürtmek için hazırlık yapıyor
    Konuşlandığı Lohheide'deki askeri üs, yaşlı kıtanın zorlu tarihinin kısa özeti gibi:

    1930'larda Nazi lideri Adolf Hitler'in inşa ettirdiği üs, Soğuk Savaş döneminde Müttefik güçler tarafından kullanıldı, o zaman Batı Almanya NATO'nun Doğu Avrupa'daki sınır devleti konumundaydı.

    Anne Frank'ın 1945'te öldüğü Bergen-Belsen temerküz kampına yürüme mesafesindeki üs, şimdiyse ulusallık sonrası savuma için bir deneye evsahipliği yapıyor.

    RHEINMETALL-PHILIPS İŞBİRLİĞİ

    414. Tank Taburu bir Alman birliği ama askerlerinin dörtte biri Hollanda ordusundan. Tanklar Almanya, radyo sistemleri Hollanda üretimi. Emir-komuta dili ise giderek İngilizce halini alıyor. Alman ve Hollandalı askerler kendi aralarında değil de birlikte tanka binip devriye gezmeyi  tercih ediyor.

    Almanya ordu, asker
    © REUTERS / Ruben Sprich
    Almanya: AB vatandaşlarını askere alma konusunu inceliyoruz
    'AVRUPALI DEĞERLERİN SAVUNUCUSU'

    Gazeteye "Şimdiden siyasetçilerin öngördüğünden çok daha yakın şekilde çalışıyoruz" görüşünü aktaran Alman yarbay Niemeyer, şunları söyledi:

    "Artık ulusal çerçevede düşünmüyoruz. Savunduğumuz değerler Avrupalı. Savunduğumuz da Almanya-Hollanda arasındaki sınır değil, NATO'nun doğu sınırı."

    Alman komutan "Avrupa için ölür müsün" sorusuna net yanıt verdi: "Evet."

    İlkin 2. Dünya Savaşı'nın adından gündeme gelen Avrupa Ordusu fikri, Avrupa Birliği (AB) denilince akla ilk gelen projelerden olmasına rağmen ABD'nin karıştığı hesaplar nedeniyle bugüne dek hayata geçmedi.

    Ancak Trump'ın NATO'nun savunma bütçesine katkıyı artırmamaları halinde Avrupalıları savunmayı bırakmakla tehdit etmesi nedeniyle yeniden canlanan fikir, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kağıt üzerinde desteğini aldı.

    Geçen haftasonu düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları yeniden ayyuka çıkarken, pek çok Avrupa lideri Avrupa Ordusu'ndan daha güçlü şekilde söz etmeye başladı.

    Ancak bu kez de milliyetçiliğin yükselişi, popülist partilerin iktidara gelişi ve Brexit'le cebelleşen AB, askeri birlik için gerekli siyasi birlikten en uzak olduğu konumda.

    İlerleme kaydedilmesi için 2. Dünya Savaşı sonrası askeri açıdan görece pasif konum alan Almanya'nın daha aktif rol üstlenmesi gerektiğinde uzmanlar hemfikir.

    Şimdiki halde Alman ordusunun çok az askeri ve çok az teçhizatı var. Öyle ki ordu, kıtlığını çektiği termal çamaşırları 'fonksiyonel' diye etiketleyerek yeniden askerler arasında kullanıma sokuyor.

    Soğuk Savaş döneminde 500 bin askeri, 3000 tankı olan ve GSYİH'nin yüzde 2.4'ünü savunmaya harcayan Almanya'nın bugün 182 bin askeri, 325 tankı var ve GSYİH'nin sadece yüzde 1.3'ünü savunma harcamalarına ayırıyor. 

    Trump'ın NATO zirvelerinde estirdiği fırtınalar sonucunda savunma harcamalarını 2024 yılında yüzde 2'ye çıkarmaya dair diğer müttefiklerle birlikte taahhüt imzlayan Merkel, daha sonraki açıklamalarında yüzde 1.5 hedefinden söz etti.

    Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in askeri harcamayı üst üste 5 yılda yüzde 36 oranında artırdıkları açıklaması, uzmanlarca yeterli bulunmadı.

    Geçen yılki istatiklere göre Alman Eurofighter savaş uçakları ile saldıır helilikopterlerinin sadece üçte biri uçabiliyor. 6 denizaltıdında sadece 3'ü ve A400M tipi 21 naliye uçağının yarısından azı hizmet vermeye hazır durumda.

    Uzmanlar, Merkel'in liderliğindeki Berlin'in, Avrupa Ordusu'nu gerçekleştirecek siyasi irade yokluğundan mustarip olduğunda da hemfikir.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Mardin’in Midyat İlçesideki tarihi yapılar
    Dünyada örneği yok: 2 bin yıllık anıtın üstünde eşsiz bir eser
    Karikatür
    Rusya: INF’yi ihlal ettiğimiz suçlaması uydurma bilgilere dayanıyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet