Ermenistan Rusya’dan 12 Su-30SM savaş uçağı almayı planlıyor

Sputnik muhabirinin Ermenistan’ın toplamda kaç Su-30SM uçağı almayı planladığı sorusunu Tonoyan şu şekilde yanıtladı: "Bir sonraki Su-30SM savaş uçakları partisinin tedarikine ilişkin görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey bu ürünün ne kadar zamanda hazır olacağına bağlı. Orda ithal ikamesi gibi konular var. İlk partiyi bu yıl ya da en geç önümüzdeki yılın başında (4 adet), toplamda da 12 adet almayı planlıyoruz."

Daha önce, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Sputnik'e yaptığı açıklamada Erivan’ın Rusya’dan 4 Su-30SM savaş uçağı almayı planladığını söylemişti. Savunma Bakanlığı ayrıca, daha önce Rus tarafından tahsis edilen 100 milyon dolarlık kredi çerçevesinde silah edinme sürecinin uygulama aşamasında olduğunu belirtmişti.Daha sonra Savunma Bakanı David Tonoyan gazetecilere verdiği demeçte, Erivan'ın uçak alımının ilk 4 uçakla sınırlı kalmayacağını kaydetmişti.