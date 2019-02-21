Rus uzman: Yeni Tsikron füzeleri ile ABD’ye ait karar alma merkezleri vurulabilir

‘Rusya’nın Kahramanı’ unvanına sahip emekli amiral Vsevolod Hmırov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in duyurduğu Tsikron hipersonik füzelerinin 5 dakikada kıyıdan en az 500 kilometre derinlikten bin kilometre ötedeki hedefleri vurabileceğini söyledi. Hmırov, bu füzelerle ABD’nin karar alma merkezlerinin imha edilebileceğini ekledi.

© Sputnik / Aleksey Filippov Putin: Rusya kendisine füze fırlatılması kararı alınan toprakları da vurabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Federal Meclis konuşmasında Tsikron isimli hipersonik bir füze geliştirmekte olduklarını, füzenin saatte 11 bin kilometre hızla bin kilometre ötedeki hedefleri vurabileceğini söyledi.

‘Rusya'nın Kahramanı' unvanına sahip emekli amiral Vsevolod Hmırov, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede "Tsikron füzesinin yüklü olduğu taşıyıcı kıyıdan 500 kilometre uzaklığa konuşlandırılsa, 5 dakikada kıyı şeridinde en az 500 kilometre derinlikteki hedefi vurmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Hmırov, Rusya ordusunun gemilerinin tek seferde yaklaşık 40 Tsikron fırlatabileceğini, böylece ABD'ye ait karar alma merkezlerinin kesinlikle imha edilebileceğini ifade etti.

ABD'nin Romanya'ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen Mk41 sistemlerini konuşlandırdığını, Polonya'da da benzer adımlar atıldığını hatırlatan Hmırov, bu füze sistemlerinin ABD topraklarındaki karar alma merkezlerinden yönetilebildiğini kaydetti.