Rus uzman: Yeni Tsikron füzeleri ile ABD’ye ait karar alma merkezleri vurulabilir

‘Rusya'nın Kahramanı' unvanına sahip emekli amiral Vsevolod Hmırov, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede "Tsikron füzesinin yüklü olduğu taşıyıcı kıyıdan 500 kilometre uzaklığa konuşlandırılsa, 5 dakikada kıyı şeridinde en az 500 kilometre derinlikteki hedefi vurmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.
Hmırov, Rusya ordusunun gemilerinin tek seferde yaklaşık 40 Tsikron fırlatabileceğini, böylece ABD'ye ait karar alma merkezlerinin kesinlikle imha edilebileceğini ifade etti.
ABD'nin Romanya'ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen Mk41 sistemlerini konuşlandırdığını, Polonya'da da benzer adımlar atıldığını hatırlatan Hmırov, bu füze sistemlerinin ABD topraklarındaki karar alma merkezlerinden yönetilebildiğini kaydetti.
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