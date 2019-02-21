NATO'dan sert kış koşullarında savaş tatbikatı

Kuzey Atlantik İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre sert hava koşulları altında gerçekleştiren tatbikatta askerler, soğuk havada barınak kurma eğitimi aldı.

Tatbikatın önemli bölümlerinden birinde Hollandalı askerler, üstü buz kaplı bir göle ekipmanlı dalış gerçekleştirdi.

​Çek askerler ise soğuk havada kamufle olma pratiği yaptı.

Dutch 🇳🇱 and Czech 🇨🇿 forces from one of #NATO’s battlegroups are taking part in cold weather training in #Lithuania – soldiers are learning how to survive in extreme weather conditions. ❄️🌨️🌤️💨



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Tatbikat hakkında açıklama yapan bir müfreze komutanı, "Bu tatbikat, özellikle genç askerler için verimli. En genç ve en yaşlı askerler arasında 16 yıl fark var. Bu eğitimlerde hepsini aynı seviyeye getiriyoruz" dedi.