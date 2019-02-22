Belarus'tan Rusya'ya destek, ABD'ye uyarı: Avrupa'ya yeni füze sistemleri konuşlandırırlarsa ortak yanıt vermemiz gerekecek

"Eğer bu olursa karşılığında alınacak önlemler konusunda Rusya ile beraber düşünmemiz gerekecek" diyen Belarus lideri, "Böyle bir şey yaparsanız bunun sonuçlarından kaçamazsınız. Tanrı korusun bu füzeler Ukrayna'ya konuşlandırılırsa çok daha kötüsü olur" vurgusunu yaptı.
Rusya lideri Vladimir Putin, bu hafta yaptığı parlamento ve ulusa sesleniş konuşmasında, asıl istediklerinin barış olduğunu fakat ABD'nin güvenliklerini tehdit edecek bir adım atması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarını söylemişti.
'SADECE AVRUPA'DAKİ FÜZE FIRLATMA NOKTALARI DEĞİL, ABD'DEKİ KARAR MERKEZLERİ DE BOMBALANACAK'
'YENİ BİR KÜBA FÜZE KRİZİ İSTEMİYORUZ FAKAT ÇIKARSA ASKERİ OLARAK BUNA HAZIRIZ'
Hiçbir ülke ile çatışmak istemediklerini kaydeden Rusya lideri ayrıca, yeni bir Küba Füze Krizi'ne kimsenin gereksinim duymadığını fakat ABD'nin istediği buysa Rusya'nın askeri olarak böyle bir gerilime hazır olduğunu vurgulamıştı.
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