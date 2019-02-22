Belarus'tan Rusya'ya destek, ABD'ye uyarı: Avrupa'ya yeni füze sistemleri konuşlandırırlarsa ortak yanıt vermemiz gerekecek

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ABD'nin Avrupa'ya yeni orta menzilli füzeler konuşlandırması halinde, bu eyleme Rusya ile ortak bir karşılık verme konusunu değerlendireceklerini söyledi.

Belarus devlet ajansı Belta'nın haberine göre Lukaşenko, Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'nı (INF) askıya alması ardından ABD'nin Avrupa'ya yeni orta menzilli füzeler konuşlandırmaya girişmesi durumunda, Rusya ile ortak karşılık vermeleri gerekebileceği uyarısında bulundu.

"Eğer bu olursa karşılığında alınacak önlemler konusunda Rusya ile beraber düşünmemiz gerekecek" diyen Belarus lideri, "Böyle bir şey yaparsanız bunun sonuçlarından kaçamazsınız. Tanrı korusun bu füzeler Ukrayna'ya konuşlandırılırsa çok daha kötüsü olur" vurgusunu yaptı.

Rusya lideri Vladimir Putin, bu hafta yaptığı parlamento ve ulusa sesleniş konuşmasında, asıl istediklerinin barış olduğunu fakat ABD'nin güvenliklerini tehdit edecek bir adım atması halinde buna yanıt vermek zorunda kalacaklarını söylemişti.

'SADECE AVRUPA'DAKİ FÜZE FIRLATMA NOKTALARI DEĞİL, ABD'DEKİ KARAR MERKEZLERİ DE BOMBALANACAK'

© Sputnik / Aleksey Filippov Putin: Rusya kendisine füze fırlatılması kararı alınan toprakları da vurabilecek

Putin, ABD'nin, Avrupa'ya konuşlandırdığı silah sistemleri üzerinden Rusya'ya bir saldırı gerçekleştirmesi halindeyse Rusya'nın füzelerin ateşlendiği Avrupa topraklarını vurmakla yetinmeyeceğini, saldırı kararının alındığı ABD'deki komuta merkezlerini de hedef alacakları uyarısında bulunmuştu.

'YENİ BİR KÜBA FÜZE KRİZİ İSTEMİYORUZ FAKAT ÇIKARSA ASKERİ OLARAK BUNA HAZIRIZ'

Hiçbir ülke ile çatışmak istemediklerini kaydeden Rusya lideri ayrıca, yeni bir Küba Füze Krizi'ne kimsenin gereksinim duymadığını fakat ABD'nin istediği buysa Rusya'nın askeri olarak böyle bir gerilime hazır olduğunu vurgulamıştı.