ABD’ye ait Poseidon uçağı Rusya kıyılarında uçtu

PlaneRadar gözlem sayfasının aktardığına göre ABD’nin 168764 kuyruk numaralı Boeing P-8A denizaltısavar uçağı, 23 Şubat’ta İtalya’daki Sigonella havaüssünden havalandı ve 14.10’da Bulgaristan hava sahasında görüldü.

19:05 мск.

После разведывательного полёта вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря с выключенным транспондером, возвращается на аэродром базирования. pic.twitter.com/DcnSsXb3Yo — PlaneRadar (@ua4wiy_) February 23, 2019

Uçak daha sonra da Karadeniz’de Rusya kıyılarında keşif uçuşu gerçekleştirdi ve 19.05’te merkez üssüne dönüş yaptı.

Son günlerde özellikle de ABD’ninkiler olmak üzere yabancı uçaklar, Rusya sınırlarında daha fazla görülmeye başladı. Geçen hafta Kırım yakınlarında ABD’ye ait 2 uçak görülmüştü.