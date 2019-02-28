ABD’li Bakan: Rusya ordusu 2028’de, Çin ordusu 2030’da doruk noktasına ulaşacak

Esper "2028 ve ilerisine bakacağız, zira bu tarihte Rusların doruk noktasında olacağını düşünüyoruz" dedi. Esper Çin'in de 2030'da benzer bir duruma gelmesini beklediklerini ifade etti.
ABD ordusunun bünyesinde 40 yıldır bulunan teçhizatları yenilemesi gerektiğini kaydeden Esper, bütçenin ordunun modernize edilmesine odaklanmasını istediğini belirtti. Esper'e göre, bütçenin menzilli ateşli silahlar, muharebe aracı, helikopter ve daha iyi füze savunma sistemlerine yönlendirilmesi gerekiyor.
Esper "Eğer 2030, 2040 ve 2050'de Rusya ve Çin'e karşı savaşacak ve kazanacaksak, gelecek nesli şimdiden inşa etmeye başlamalıyım" dedi.
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