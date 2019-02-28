ABD’li Bakan: Rusya ordusu 2028’de, Çin ordusu 2030’da doruk noktasına ulaşacak

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun Rusya ordusunun becerilerinin 2028’de, Çin ordusunun becerilerininse 2030’da doruk noktasına ulaşacağını düşündüğünü, Pentagon’un ‘tehditlere’ hazırlanmak için yaklaşık 10 yılı olduğunu kaydetti.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis ABD ordusu, Rusya ve Çin'le savaşa hazırlanırken terörle mücadele edebilir mi?

Reuters'ın aktardığına göre, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Mark Esper, ABD ordusunun yaklaşık 200 silah programını iptal veya tehir edip, bütçeyi Rusya ve Çin ordularının gelişimine karşı koymaya yarayacak becerilerini arttırmaya yönlendireceğini söyledi.

Esper "2028 ve ilerisine bakacağız, zira bu tarihte Rusların doruk noktasında olacağını düşünüyoruz" dedi. Esper Çin'in de 2030'da benzer bir duruma gelmesini beklediklerini ifade etti.

ABD ordusunun bünyesinde 40 yıldır bulunan teçhizatları yenilemesi gerektiğini kaydeden Esper, bütçenin ordunun modernize edilmesine odaklanmasını istediğini belirtti. Esper'e göre, bütçenin menzilli ateşli silahlar, muharebe aracı, helikopter ve daha iyi füze savunma sistemlerine yönlendirilmesi gerekiyor.

Esper "Eğer 2030, 2040 ve 2050'de Rusya ve Çin'e karşı savaşacak ve kazanacaksak, gelecek nesli şimdiden inşa etmeye başlamalıyım" dedi.