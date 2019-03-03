Kayıt
14:07 03 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Uçak

    Rus uzmanlar Türkiye'nin milli uçak hamlesini yorumladı: Ankara, Washigton'un kontrolü altından çıkmak istiyor

    © AA / Murat Kula
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 50

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "Milli uçağımızı 2023'te hangardan çıkarıyoruz, 2026'da göklerde görmek nasip olacak" açıklamasını değerlendiren Rus uzmanlar, Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını üreterek, ABD'ye olan bağımlılığı azaltmak, sanayiyi kalkındırma çalışmalarına ivme kazandırmak ve yeni istihdam yaratmak istediğini belirtti.

    Russia Today'e konuşan Arsenal Oteçestva dergisinin satış müdürü Aleksey Leonkov, Türkiye'nin yabancı şirketlerin yardımını alarak uçak üretme isteğinin şaşırtıcı bir durum olmadığını, bu uygulamanın yaygın bir şekilde görüldüğünü söyledi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
    © AA / Binnur Ege Gürün
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli uçağımızı 2023'te hangardan çıkarıyoruz
    Leonkov, "Bu yaklaşım, askeri nitelikli ulusal havacılık sanayisini geliştirmenin ilk aşaması. Bir sonraki adım, ithal parçaların, aksam ve tertibatın yerli ürünlerle ikame edilmesi ve sonucunda tamamen bağımsız üretime geçiştir" dedi.

    Projenin başarılı olup olmayacağını öngörmenin şu anda zor olduğunu kaydeden Leonkov, "Ana husus, finansman ve insan kaynağının yetip yetmeyeceği. Türkiye, kendi uçağını üretmek için büyük bir potansiyele sahip. ABD'nin lisansı dahilinde F-16 uçaklarını toplayan Türkiye, ciddi bir deneyim kazandı" diye konuştu.

    Leonkov, Türkiye'nin bu alandaki politikasının F-35'lerin teslimatı konusunda birtakım şartlar koşan ABD'ye olan bağımlılığı azaltma amacı taşıdığını vurguladı.

    'TÜRKİYE CİDDİ BİR SEVİYEYE ULAŞABİLİR ANCAK 2023 YILINA KADAR İMKANSIZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan'dan milli hava savunma sistemi açıklaması: Adını 'Siper' koyduk
    Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, Türkiye'nin kendi silahlarını üretebileceği bir savunma sanayisi kompleksi kurmak istediğini ve günümüzde buna sadece birkaç ülkenin sahip olduğunu anlattı.

    Sadece Rusya, ABD, Fransa, Almanya ve kısmen İngiltere'nin tüm havacılık araçlarını bizzat ürettiğini kaydeden Konovalov, Türk savunma sanayisinin ciddi bir seviyeye ulaşma perspektifi bulunduğunu ancak bunu 2023 yılına kadar başarmanın imkansız olduğunu vurguladı.

    'TÜRKİYE ABD'YE İNANMIYOR'

    Selçuk Bayraktar
    © AA /
    Selçuk Bayraktar: Yerli İHA'ları engellemek için uçuşları yasakladılar, genel müdürümüzü tutuklatmaya kalktılar
    Ankara'nın bu projeyle savunma alanında ABD'den bağımsız olduğunu kanıtlamak istediğinin altını çizen Konovalov, şöyle devam etti:

    "Washington, herhangi bir anlaşmayı her an iptal edebilir. Türkiye, ABD'ye inanmıyor ve ihanete uğrayabileceğini düşünüyor. Avrupalı ülkeler, savunma alanında Türkiye'nin ana partnerleri konumunda. Ancak ABD 'butona bastığında', işbirliği duruyor. Bu nedenle Ankara, Washington'un ve NATO'daki müttefiklerinin kontrolü altından çıkmak istiyor."

    Etiketler:
    F-16, F-35, NATO, Arsenal Oteçestva (Vatan Cephaneliği) dergisi, Aleksey Leonkov, İvan Konovalov, Fuat Oktay, Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Diplomatların objektifinden Türkiye ve Rusya fotoğraf sergisi
    Karikatür
    'IŞİD lideri Bağdadi, ABD korumasında ülkeyi geziyor'
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet