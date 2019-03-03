ABD ve Rusya genelkurmay başkanları yarın Viyana'da bir araya gelecek

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un yarın Avusturya’nın başkenti Viyana’da Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile bir araya gelmeyi planladığı bildirildi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un yarın Avusturya’nın başkenti Viyana’da Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile bir araya gelmeyi planladığını belirtti.

Ryder, “Askeri liderler, Suriye'de (ABD öncülüğündeki uluslararası) koalisyonun ve Rus ordusunun operasyonları arasında çatışmasızlığı ele alacak, ayrıca Amerikan-Rus askeri ilişkilerinin durumu ve Avrupa'daki mevcut uluslararası güvenlik durumu hakkında, ayrıca diğer kilit konularda görüş paylaşımında bulunacak” ifadelerini kullandı.