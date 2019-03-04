Katar: Rusya ile S-400 konusunda görüşmelerimiz sürüyor

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman el Sani, Rusya ile S-400 satın alınması olasılığı konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptıkları görüşme sonrasında basın toplantısında konuşan El Sani "Henüz S-400 satın alınması konusunda Rusya ile ortak bir anlayış sağlanmadı. Katar tarafından kurulan teknik komite sistemin özelliklerini ve Katar'ın ihtiyaçlarına ne derece uyduğunu inceliyor" dedi.

Suudi Arabistan'ın, Katar'a yönelik S-400 tehdidine değinen El Sani, silah alımına yönelik anlaşmaların her ülkenin kendi bağımsız kararı olduğunu ve buna kimsenin müdahale edemeyeceğini vurguladı.

Le Monde'un haberine göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir mektup yazarak, S-400 satışının gerçekleşmesi halinde, Riyad'ın söz konusu savunma sistemini imha etmek için askeri eylemler de dahil gereken tüm önlemleri almaya hazır olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.