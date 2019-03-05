ABD’nin, Rusya’nın INF 'ihlalini' nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu

Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) ihlal ettiğini kanıtlamaya çalışan ABD’nin, bunu yapmak için sıradan ticari uydulardan alınan görüntüleri kullandığı öğrenildi.

© Sputnik / Pavel Lisitcin ABD, Rusya'yla INF konusunda müzakere yapmak için birtakım koşullar öne sürdü

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir kaynağın Sputnik'e aktardığı bilgilere göre ABD, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ettiğini kanıtlamaya çalıştı ve bunun için sıradan ticari uydulardan alınan görüntüleri kullandı.

Görüntülerde sabit fırlatma rampasına benzeyen bir nesnenin göründüğünü, ancak füzenin görüntüde yer almadığını söyleyen kaynak, ayrıca Washington'un ‘testlerin' yapıldığı 2 somut tarih, poligon adı ve fırlatma rampalarının koordinatlarını verdiğini, fakat olası fırlatma zamanının ve füzenin düştüğü yer konusunda bilgilerin olmadığını ifade etti.

"Tarih tek başına herhangi bir şeyi ifade etmiyor ve bir kanıt değil. Teyit için kullanılabilecek olan tek faktör, telemetri ya da füzenin tam olarak ne zaman fırlatıldığını ve fırlatıldığı noktayı gösteren diğer objektif veriler. Bize hiç kimse hiçbir zaman bu tür bilgileri sunmadı" diyen kaynak, Rusya'nın bu bilgileri talep ettiğini, fakat ABD'nin bilgilerin ‘çok hassas istihbarat kaynaklarından alındığını ve onları paylaşamayacaklarını' ileri sürerek, söz konusu bilgileri paylaşmadığını ifade etti.

ABD'nin ortak komisyon toplantılarına bir kez dahi füze uzmanı yollamadıklarını belirten yetkili, Rus tarafındansa her zaman teknik parametreleri görüşmeye hazır olan uzmanların toplantılara katıldığını kaydetti.

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı INF anlaşması kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

Menzili 500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2 bin 692 füze imha edilmişti.

Ancak son zamanlarda iki taraftan gelen bir dizi karşılıklı ihlal suçlaması sonrasında geçen aybaşında ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin INF'den çekilme prosedürünün başlatıldığını açıklamıştı. Tarafların arasındaki ihtilafların kaynaklarından biri, Rus 9М729 füzesi olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Putin'in imzaladığı kararnamede, "SSCB ve ABD arasındaki 8 Aralık 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın, ABD tarafından yapılan anlaşmaya ilişkin ihlaller giderilinceye ya da anlaşmanın geçerlik süresinin sonuna kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" denilmişti.